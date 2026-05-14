Curs BNR, 14 mai 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 14 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Cifrele arată că, joi, dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4455 lei româneşti. De asemenea, leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2052 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0089 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6863 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape patru bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 671,7496 lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰