Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 17 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7981 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,8665 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4173 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3485 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 53 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 603,7755 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 3 noiembrie 2026 şi până în prezent.