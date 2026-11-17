Un accident rutier grav a avut loc în Kiev, unde un tânăr de 23 de ani a încălcat regulile de circulație, fapt care a dus la rănirea unui bebeluș în vârstă de doar patru luni. Potrivit celor mai recente informații, fetița a fost transportată la terapie intensivă. Șoferul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la trei la opt ani, anunță Parchetul Municipal din Kiev, potrivit Ukrainska Pravda .

Șoferul unui autoturism Toyota Prius circula pe strada Praga, în direcția Pieței Darnițka din Kiev. În acel moment, două femei însoțite de copii traversau strada pe o trecere de pietoni nesemaforizată. Una dintre ele împingea un cărucior în care se afla o fetiță de patru luni.

Regulile de circulație indică faptul că șoferul ar fi trebuit să reducă viteza înainte de trecerea de pietoni și să le acorde prioritate. În schimb, acesta nu le-a acordat prioritate și a lovit căruciorul în care se afla bebelușul.

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Fetița a fost transportată la spital cu răni grave și se află internată la terapie intensivă. Ceilalți pietoni nu au fost răniți.

Șoferul a fost reținut, iar instanța a dispus arestarea sa preventivă, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Potrivit legii, infracțiunea este pedepsită cu închisoare de la trei la opt ani, cu posibilitatea interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de până la trei ani.