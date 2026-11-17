Supercomputerul chinez LineShine continuă să ocupe unul dintre primele locuri în clasamentul TOP500 al celor mai performante supercomputere din lume. Cea mai recentă ediție a clasamentului a fost prezentată luni, în cadrul Conferinței internaționale pentru calcul de înaltă performanță, rețele, stocare și analiză (SC26), organizată la Chicago, în Statele Unite, relatează marți agenția Xinhua, potrivit Agerpres.

Țara care are cel mai puternic supercomputer din lume. Cum arată clasamentul mondial - Profimedia

Instalat în Centrul Naţional de Superinformatică din Shenzhen (NSCS), provincia Guangdong din sudul Chinei, LineShine a fost construit de Centrul de Calcul în Cloud din Shenzhen. Acest supercomputer a urcat pentru prima dată pe primul loc în clasamentul semestrial TOP500 în iunie 2026.

LineShine a atins o performanţă de 2,198 exaflopi în testul de performanţă High Performance Linpack (HPL), utilizând 13.789.440 de nuclee. De asemenea, el a ocupat primul loc în clasamentul High-Performance Conjugate Gradient (HPCG), cu un scor de 22,00 petaflopi. Un exaflop reprezintă un cvintilion (1 urmat de 18 zerouri) de operaţiuni pe secundă.

El Capitan, instalat la Laboratorul Naţional Lawrence Livermore din Statele Unite, s-a clasat pe locul al doilea, urmat de Frontier, de la Laboratorul Naţional Oak Ridge, şi de Aurora, de la Argonne Leadership Computing Facility, pe locurile al treilea, respectiv al patrulea.

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Sistemul german JUPITER Booster, instalat la Centrul de Supercalcul din oraşul Jülich, s-a clasat pe locul al cincilea. China are 18 sisteme incluse pe cea mai recentă listă, ocupând locul al şaptelea în clasamentul pe ţări şi regiuni, în timp ce Statele Unite conduce topul, cu 163 de sisteme.

Ediţia din noiembrie a TOP500 a inclus doar 27 de sisteme noi, reprezentând 5,4% din clasament. Conform anunţului, acesta a fost cel mai mic număr de sisteme noi din istoria acestui clasament. TOP500 este actualizat de două ori pe an, în iunie şi noiembrie, şi include cele mai puternice sisteme informatice din lume.