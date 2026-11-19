Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 19 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,3930 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 11 noiembrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7666 lei româneşti, a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,8553 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3442 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,29 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 583,0471 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.