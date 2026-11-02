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Curs BNR, 2 noiembrie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.11.2026, 13:07 | Modificat la 02.11.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 2 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,3879 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5.3403 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,7658 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8009 lei româneşti.    

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 12,13 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 597,4380 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 4 august 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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