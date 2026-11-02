Acuzații extrem de grave la adresa unui preot din județul Olt. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani, care ar fi făcut propuneri sexuale unor fete de 13 ani. Prin intermedul reţelelor de socializare, preotul le-ar fi trimis copilelor materiale pornografice și le-ar fi cerut, la rândul lui, fotografii în ipostaze indecente.

Poliția a fost sesizată ieri cu privire la un bărbat în vârstă de 45 de ani din municipiul Slatina, care racola minore prin intermediul rețelelor de socializare în scopuri sexuale.

Mai exact, acesta este acuzat că le-a făcut propuneri sexuale unor fete în vârstă de 13 ani, cărora le-ar fi trimis imagini cu caracter pornografic și cărora, la rândul său, le-ar fi cerut imagini de acest fel.

În urma verificărilor, s-a descoperit că este vorba de un preot din județul Slatina, mai exact paroh la biserica din localitatea Găneasa.

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Acesta a fost identificat de polițiști chiar în timp ce oficia slujba de duminică din localitate.

Anchetatorii i-au prezentat înregistrări și capturi de ecran cu presupusele conversații purtate cu minorele.

Mai apoi, bărbatul a fost condus la audieri, iar polițiștii au întocmit un dosar penal în acest sens.

Episcopia Slatinei și Romanaților a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că bărbatul și-a dat demisia din preoție.

Acum, cercetările continuă pentru a stabili situația de fapt și împrejurările în care s-au petrecut faptele.