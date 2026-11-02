Un poliţist de 25 de ani din Dolj, găsit împuşcat în maşină. Fusese internat la începtul lunii

Un poliţist de 25 de ani din Bechet, judeţul Dolj, a fost găsit împuşcat în maşina proprie, duminică. A fost dus de urgenţă la spital, unde se află în stare gravă. Bărbatul a fost internat de la începutul lunii într-un spital unde a primit tratament psihiatric.

Poliţistul urma să înceapă munca luni. Ultima evaluare psihologică a fost efectuată pe 25 iunie 2025.

Ce spun poliţiştii

La data de 01 noiembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel 112 de un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Bechet cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani, agent de poliție în cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți - Postul de Poliție Amărăștii de Sus, s-ar fi împușcat cu pistolul din dotare în zona capului, în autoturismul personal.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind în stare gravă.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern, fiind desfășurate, sub conducerea nemijlocită a adjunctului șefului inspectoratului, activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

De asemenea, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern.

Totodată, a fost informat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langă Tribunalul Dolj.

Agentul de poliție este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina din anul 2022, iar ultima evaluare psihologică a acestuia a fost efectuată la data de 25 iunie 2025.