Ai făcut facultatea la zi și vrei să știi cât te ajută la pensie? Anii de studii universitare pot fi luați în calcul la stabilirea pensiei, dar punctajul nu este același pentru toată lumea. Contează perioada în care au fost efectuate studiile și salariul minim brut utilizat pentru calcul. Iată cum se calculează punctele pentru anii de facultate.

Câte puncte de pensie primești pentru facultate. Cum se calculează anii de studii la pensie - Shutterstock

Anii de facultate pot conta la pensie, însă nu se transformă automat într-un număr fix de puncte de pensie. Perioada studiilor universitare de zi, finalizate cu diplomă, este considerată perioadă asimilată, iar punctajul se calculează după regulile prevăzute de lege. Iată cum se iau în calcul anii de facultate și câte puncte pot fi acordate pentru această perioadă.

Anii petrecuți la facultate nu sunt pierduți la calculul pensiei, chiar dacă în această perioadă o persoană nu a lucrat și nu a plătit contribuții la sistemul public de pensii. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, studiile universitare reprezintă o perioadă asimilată stagiului de cotizare.

Pentru această perioadă se acordă un punctaj lunar de 0,25 puncte. Prin urmare, pentru un an complet de studii rezultă 3 puncte, iar pentru patru ani de facultate se pot acumula 12 puncte.

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Câte puncte primești pentru un an de facultate

Calculul se face pentru perioada recunoscută de lege ca studii universitare, nu pentru orice perioadă petrecută de o persoană înscrisă la facultate.

1 an - 3 puncte

2 ani - 6 puncte

3 ani - 9 puncte

4 ani - 12 puncte

5 ani - 15 puncte

6 ani - 18 puncte

Ce condiții trebuie îndeplinite

Legea prevede că sunt considerate perioade asimilate studiile universitare urmate la zi sau, după caz, cu frecvență, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare de formare inițială. O condiție esențială este ca studiile să fi fost finalizate cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diplomă de doctor, după caz. Așadar, nu este suficient ca o persoană să fi fost înscrisă la facultate. Pentru ca perioada să fie valorificată la pensie, studiile trebuie să fi fost absolvite în condițiile prevăzute de lege.

Nu se iau în calcul toți anii de facultate

Nu în orice situație. Legea stabilește că perioadele de studii sunt valorificate dacă nu se suprapun cu perioade în care persoana a realizat stagii de cotizare. De asemenea, dacă o persoană a absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau mai multe cicluri de studii universitare de același nivel, poate beneficia de asimilarea ca stagiu de cotizare a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

De exemplu, dacă o persoană are două facultăți absolvite, nu poate aduna automat perioada ambelor facultăți pentru a obține punctaj suplimentar pentru întreaga perioadă.

Anii de facultate nu sunt vechime în muncă

Perioada studiilor universitare este o perioadă asimilată stagiului de cotizare, nu o perioadă contributivă în sensul în care este perioada în care o persoană lucrează și plătește contribuții sociale. Legea include studiile universitare între perioadele asimilate.

Această distincție este importantă mai ales în contextul regulilor privind punctele de stabilitate. Acestea se acordă pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste anumite praguri — peste 25, 30 și 35 de ani — și nu pentru perioadele asimilate, precum facultatea. Cu alte cuvinte, anii de facultate pot aduce punctaj la pensie, dar nu generează puncte de stabilitate.

Ce se întâmplă dacă ai lucrat în timpul facultății

Dacă perioada studiilor se suprapune cu o perioadă în care persoana a realizat, potrivit legii, stagiu de cotizare contributiv, la calcul se ia în considerare venitul brut lunar sau venitul lunar asigurat, conform regulilor aplicabile. Prin urmare, nu se adaugă pur și simplu 0,25 puncte pentru fiecare lună peste punctajul aferent unei perioade contributive care se suprapune.