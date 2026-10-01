Leul se depreciază puternic. Nou record pe interbancar: euro a trecut de 5,34 lei

Leul s-a depreciat puternic joi în fața euro. Joi, în piața interbancară, moneda europeană se tranzacţiona cu 5.3410 lei, în timp ce miercuri a fost la 5,2785 lei. Este cel mai slab nivel din istorie al leului față de euro, pe piața interbancară.

La o zi după ce Guvernul Mureșan nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi învestit, moneda națională cunoaște o depreciere puternică. Potrivit cursului BNR de joi, 1 octombrie 2026, euro se tranzacționează cu 5.3410 de lei pe piața interbancară.

Leul se depreciază puternic BNR

Euro a fost tranzacţionat joi dimineaţă în intervalul 5,2726 lei - 5,2779 lei, iar BNR a anunţat un curs de referinţă de 5,2777 lei/euro, la ora 13:00.

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