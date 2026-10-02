Cum vrea Rusia să prăbușească rețeaua energetică a Ucrainei. Atacuri cu rachete la 1 km de reactoare nucleare

Rusia plănuiește să dea la iarnă lovitura de grație Ucrainei. Potrivit unor documente interceptate de Kiev și consultate de The New York Times, Moscova ar intenționa să paralizeze rețeaua energetică a țări, să o distrugă pe cea de alimentare cu apă şi să deconecteze centralele nucleare. Ar urma atace cu mii de rachete, drone și bombe cu planare. Kiev, Harkov și Odesa ar fi printre principalele ținte, iar planul general ar viza să lase marile orașe fără curent, căldură și apă.

Rusia pregătește cea mai dură campanie de atacuri din cei patru ani de război ca să înghețe Ucraina la iarnă. Presupuse planuri ruseşti de a lăsa marile orașe fără electricitate, căldură și apă au fost interceptate de Kiev și prezentate aliaţilor europeni, dezvăluie The New York Times.

Ruşii şi-au început deja campania de iarnă în Ucraina

Oficialii ucraineni avertizează deja de mai multe luni populația să se pregătească pentru cea mai grea iarnă de la începutul războiului. Deși prima lovitură majoră era așteptată în această toamnă, odată cu venirea primului val de frig, ea a venit mai repede.

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La mijlocul acestei săptămâni, rușii au atacat cu rachete și drone o importantă termocentrală și alte instalații energetice, zguduind Kievul. Miercuri dimineață, mai multe cartiere din capitală rămăseseră fără electricitate și apă.

Scopul Kremlinului ar fi să distrugă moralul populației și să lovească efortul de război al ţării. Rusia a lansat astfel de campanii în fiecare toamnă, însă rezultatele au fost mixte.

De această dată însă, ruşii au stocuri de rachete balistice și drone cu reacție pe care Ucraina nu le poate intercepta cu rate mari de succes.

Documentul interceptat de ucraineni

Ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal, a prezentat aliaților, în urmă cu două săptămâni, la Paris, documentul care arată ambiția Rusiei de a-i forța pe ucraineni să capituleze prin frig, spun două surse NYT.

O copie a planului a ajuns și la The New York Times, care însă spune că nu a putut să-l autentifice independent.

Documentul, datat în august și redactat în limba rusă, descrie o campanie metodică de atacuri în care ar urma să fie folosite aproape 1000 de rachete, pe lângă drone și bombe pentru a lovi sistematic stații electrice, hidrocentrale, termocentrale și centrale termice.

Strategia în trei etape pentru a prăbuşi reţeaua energetică a Ucrainei

Planul descrie trei etape de atacuri. Prima ar urmări scoaterea din funcțiune a stațiilor electrice din vestul ţării, pe unde este importă energie electrică din Europa.

A doua etapă ar viza hidrocentralele iar a treia ar urmări să forțeze oprirea celor trei centrale nucleare funcționale ale Ucrainei. A patra centrală nucleară, din apropierea orașului Zaporojie, a fost ocupată la începutul războiului și nu este operațională.

Scopul este ca Ucraina să piardă aproape 15 gigawați din capacitatea sa de producție energetică.

Ruşii ar urma să atace cu rachete la 1 km de reactoarele nucleare

Cel mai alarmant este că Rusia ar intenționa să oprească forţat cele trei centrale nucleare funcționale ale Ucrainei, adică coloana vertebrală a infrastructurii sale energetice, prin lansarea de rachete asupra stațiilor electrice care le conectează la rețea.

Aceste instalații se află la mai puțin de 1,6 kilometri de reactoare, subliniază NYT.

Moscova ar urma să vizeze totodată și sistemul de alimentare cu apă al Ucrainei, inclusiv stațiile de pompare și instalațiile de tratare a apelor uzate. Până acum Rusia nu a mai atacat astfel de obiective la scară largă.

Oficialii ucraineni s-au arătat în privat îngrijorați că țara nu are multe opțiuni ce să facă în cazul unor perturbări severe ale alimentării cu apă.

Dacă marile orașe ucrainene vor fi lăsate fără curent, încălzire și apă, s-ar putea declanșa o criză umanitară. Kiev, Harkov și Odesa sunt indicate drept ținte principale.

Putin vrea să pedepsească Ucraina pentru atacarea rafinăriilor ruseşti

Situația e cu atât mai îngrijorătoare cu cât președintele rus Vladimir Putin a declarat public că armata sa va purta la iarnă o amplă campanie pentru a scoate din funcțiune infrastructura energetică a Ucrainei, prezentând-o drept represalii pentru atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Rămâne de văzut dacă Rusia va pune în aplicare strategia descrisă în document și dacă va îndeplini obiectivul.

Șmîhal a transmis în august, în Parlamentul de la Kiev, că țara sa va avea suficientă energie pentru a trece iarna. Guvernul estima că, până la sfârșitul anului, capacitatea energetică disponibilă va urca de la 15 gigawați la peste 21 gigawați, prin reparații, reconectări și noi capacități.

Însă estimările sale nu au luat în calcul atacuri precum cel de miercuri, care pot anula luni întregi de reparații.

Ar fi suficiente doar câteva atacuri pentru a scoate din funcțiune cei 5 gigawați pe care Ucraina i-a refăcut în ultimele luni, a explicat un expert energetic ucrainean.

Iar penele de curent de după atacul de miercuri arată cât de fragilă a ajuns de fapt reţeaua.