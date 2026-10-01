TollRo, noul sistem de tarifare rutieră pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, a intrat în vigoare joi, 1 octombrie 2026. Taxa se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. Iată cine trebuie să plătească, cât costă și cum se achită noul tarif.

TollRo a fost lansat. Cine plătește noua taxă, cum se calculează și care sunt tarifele - Arhiva Observator

Noul sistem de tarifare rutieră TollRo a devenit operațional în România începând de joi, 1 octombrie 2026. Sistemul schimbă modul în care vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone plătesc pentru utilizarea infrastructurii rutiere: în locul unei taxe calculate pentru o perioadă, tariful TollRo este stabilit în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, norma de poluare și categoria drumului.

Cine trebuie să plătească TollRo

TollRo se aplică vehiculelor înmatriculate concepute și construite pentru transportul de marfă, cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone. În această categorie sunt incluse și vehiculele de transport mixt asimilate celor de marfă. Pentru autoturisme și vehiculele de marfă cu masa de cel mult 3,5 tone se aplică în continuare sistemul de rovinietă.

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TollRo se aplică pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi administrate de CNAIR, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire.

Cum se calculează taxa TollRo

Calculul este simplu: tariful unitar pe kilometru se înmulțește cu distanța parcursă. Valoarea tarifului unitar diferă în funcție de trei elemente principale: masa totală maximă autorizată a vehiculului, clasa de emisii EURO și tipul de drum pe care circulă.

Cât costă TollRo în 2026

Tarifele sunt exprimate în lei pe kilometru și includ TVA. Tarifele au fost stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.925/2025.

3,5–7,5 tone - Autostradă / drum expres - 0,17 lei/km; 0,19 lei/km; 0,22 lei/km

3,5–7,5 tone - Drum național - 0,08 lei/km; 0,10 lei/km; 0,11 lei/km

7,5–12 tone - Autostradă / drum expres - 0,29 lei/km; 0,33 lei/km; 0,37 lei/km

7,5–12 tone - Drum național - 0,14 lei/km; 0,16 lei/km; 0,19 lei/km

minimum 12 tone - Autostradă / drum expres; 0,48 lei/km; 0,55 lei/km; 0,62 lei/km

minimum 12 tone - Drum național - 0,24 lei/km; 0,28 lei/km; 0,31 lei/km

Cum se plătește TollRo

Transportatorii au mai multe variante. Una dintre ele este tichetul de rută, care se cumpără înainte de efectuarea deplasării și este valabil pentru o singură trecere pe traseul declarat. La emiterea tichetului trebuie stabilite traseul și data deplasării. Tichetul are o perioadă de valabilitate de maximum 72 de ore de la data declarată pentru începerea călătoriei.

O altă variantă este tarifarea în funcție de distanța efectiv parcursă, prin aplicația mobilă TollRo pusă gratuit la dispoziție de CNAIR. În acest caz, traseul este înregistrat, iar plata se face din portofelul electronic.

Pentru utilizatorii care folosesc echipamente de bord, sistemul poate înregistra automat kilometrii parcurși prin intermediul tehnologiei de poziționare prin satelit.

Unde se poate plăti TollRo

Din 1 octombrie, serviciile TollRo pot fi gestionate prin portalul oficial eToll și prin aplicația mobilă TollRo. Portalul permite inclusiv înrolarea vehiculelor și gestionarea portofelului electronic.

CNAIR avertizează că un simplu virament bancar în conturile companiei nu reprezintă plata TollRo. Sumele transferate astfel nu sunt asociate automat unui vehicul și unei perioade de valabilitate, iar plata nu conferă dreptul de circulație cu tarif valabil.

Ce se întâmplă cu rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie

Rovinietele achiziționate până la 30 septembrie 2026 prin sistemul anterior rămân valabile până la data înscrisă pe acestea. Nu este necesară cumpărarea unei noi roviniete doar pentru trecerea la noul sistem.

Pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, însă, noul TollRo înlocuiește vechiul mecanism de tarifare în funcție de perioadă și introduce plata în funcție de distanța parcursă.

CNAIR a transmis și un avertisment pentru transportatori după ce, în zilele dinaintea lansării, în conturile companiei au fost identificate viramente bancare cu mențiuni precum „plată TollRo” sau „portofel electronic”.

Compania precizează că astfel de viramente nu sunt înregistrate ca plată în sistemul electronic și nu oferă dreptul de circulație. Pentru a avea un tarif valabil, plata trebuie efectuată prin canalele oficiale ale Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică. Mai multe informaţii găsiţi aici!

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