Trei adolescenţi au ajuns după gratii după ce au omorât în bătaie un tânăr de 25 de ani şi l-au băgat în spital pe prietenul acestuia. S-a întâmplat după o noapte de petrecere în club, pe stradă, la cinci minute de sediul Poliţiei din oraşul Fălticeni. Atacatorii au realizat târziu că una dintre victime nu mai mişcă şi au cerut chiar ei să vină Salvarea.

"Sunaţi la Ambulanţă! Băi, nu are puls, băi!"

"Sunaţi la Ambulanţă că este mov! A murit, săracul!"

Loviturile la cap i-ar fi provocat moartea

Beniamin a petrecut toată noaptea în club cu prietenul lui din copilărie. Spre dimineaţă, un grup de adolescenţi s-a apropiat de ei şi a izbucnit un conflict. Tânărul de 25 de ani şi camaradul lui au plecat din club, dar gaşca de puşti i-a urmărit până într-o parcare şi i-a atacat. Acum, locul tragediei este plin de flori şi lumânări aduse de prietenii victimei.

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"Lovituri doar în cap au fost, constatate la deces, i-au provocat decesul. Hemoragia cerebrală şi hemoragia internă, de acolo a provenit moartea lui", a explicat tatăl vitreg al victimei.

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Atacul a avut loc la 500 de metri de secţia de poliţie

Crima a avut loc într-o parcare, la 500 de metri de secţia de poliţie. Cel mai mic atacator are 15 ani. Este primul care a sărit la bătaie şi a fost reţinut de anchetatori.

"Face sport, box sau ce face el şi vrea să se afirme că el bate Fălticeniul, pe oricine vrea. Să se afirme pe reţele, să se afirme în faţa prietenilor", a mai spus tatăl vitreg al victimei.

Ceilalţi complici ai lui, ambii în vârstă de 17 ani, au fost arestaţi preventiv 30 de zile.

"A fost într-un loc nepotrivit la momentul nepotrivit. L-au văzut un băiat neliniştit, a fost ca o ţintă probabil", a povestit o localnică.

"L-au lăsat acolo, l-au lăsat pur şi simplu mort", a declarat şi verişorul victimei.

Beniamin se întorsese din Franţa şi muncea pentru a-şi ajuta familia

Victima a muncit o vreme în Franţa, iar în ultima vreme lucrase la o fabrică din Fălticeni pentru a-şi ajuta familia.

"El a fost ca şi copilul meu, a crescut cu copiii mei. Un băiat cuminte, harnic, muncitor, respectuos din cale afară", a precizat o apropiată de-ale tânărului ucis.

Prietenul lui în vârstă de 27 de ani a fost şi el grav rănit în încăierare - are nevoie de nouă zile de spitalizare.