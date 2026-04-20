Curs BNR, 20 aprilie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 20 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5471 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 31 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3341 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0989 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8558 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 2,4 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 668,4279 lei.

