Curs BNR, 22 septembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 4 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 22 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6085 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 august 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5934 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2647 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1371 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,47 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,3962 lei.