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Curs BNR, 22 septembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 4 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.09.2026, 13:08 | Modificat la 22.09.2026, 13:11

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 22 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape patru bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6085 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 august 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5934 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2647 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1371 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 2,47 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,3962    lei. 

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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