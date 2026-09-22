La un an de la explozie, au început lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova. Luni au fost aduși pe șantier 480 de stâlpi de susținere, aşa-numiţii "popi", iar montarea acestora a început deja. Operațiunea de "popire" este estimată să dureze aproximativ 10 zile. Muncitorii care lucrează la imobil poartă camere video corporale, iar imaginile sunt descărcate frecvent pentru ca specialiştii să poată avea date cât mai exacte despre starea clădirii.

Cum arată șantierul blocului din Rahova afectat de explozie. Muncitorii poartă camere video corporale - Sursa: Facebook/ Primăria Municipiului Bucureşti

"Start lucrări de punere în siguranţă a blocului din Rahova! Primii popi (stâlpi de susţinere) au fost montaţi pe casa scării. Muncitorii intră echipaţi cu camere video corporale, iar imaginile se descarcă la un interval de două ore şi jumătate", anunţă, marţi, Primăria Bucureşti.

Lucrările au început luni, aşa cum era programat, şi au fost duşi pe şantier 480 de stâlpi de susţinere, aşa-numiţii "popi".

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Primăria Bucureşti precizează că popirea va dura 10 zile.

"În tot acest timp, vor fi aduse la faţa locului o macara şi o «foarfecă» uriaşă care va începe «ciupirea» blocului afectat de explozie de sus, de la etajele superioare, în jos. Nu se va putea intra în apartamentele aflate deasupra etajului 5, afectat de explozie", a anunţat municipalitatea.

Mai sus de etajul cinci imobilul va fi demolat controlat.

"Le vom facilita locatarilor posibilitatea de a-şi recupera atât cât se poate, din resturile de moloz, bunurile de valoare. După această etapă, punem în siguranţă restul etajelor. Locatarii de aici vor intra etapizat, însoţiţi de echipe specializate şi de lucrători ISU, pentru a-şi lua o parte din bunuri: acte, haine. Nu obiecte mari, gen mobilă", a mai transmis Primăria Bucureşti.

În 11 septembrie, Primăria Bucureşti anunţa că s-a finalizat evaluarea tuturor apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozie, iar raportul de peste 500 de pagini a fost predat dirigintelui de şantier.

Ei explicau atunci că se pun în siguranţă cele cinci scări din apropierea celei care a fost complet distrusă în explozie. În scara respectivă, punerea în siguranţă se face doar pentru ca oamenii să poată intra şi să-şi ridice bunurile.

Explozia a avut loc în urmă cu un an, în dimineaţa zilei de 17 octombrie 2025, la un bloc cu opt etaje situat pe Calea Rahovei. Trei persoane şi-au pierdut atunci viaţa.