I-a spus că îl iubește și l-a făcut să îi dea 400.000 de euro. O româncă a fost condamnată în Spania

A crezut ca la 82 de ani a întâlnit din nou dragostea și s-a lăsat dus de val. În realitate, pensionarul din San Sebastián, Spania, a rămas fără 400.000 de euro pe care i-a oferit noii sale mari iubiri, o româncă. Femeia a fost condamnată acum la patru ani de închisoare pentru fraudă.

A fost căsătorit timp de 60 de ani, iar de trei ani era văduv, când pe 25 ianuarie 2022, a întâlnit-o pe româncă într-un restaurant din Bruxelles. Femeia a sosit la restaurant însoțită de un bărbat pe care l-a prezentat drept vărul ei, deși ulterior s-a stabilit că nu exista o astfel de legătură de rudenie. Managerul localului a aranjat ca cei doi să stea lângă victimă. În timpul conversației, femeia a menționat că ar dori să ia lecții de chitară. Bărbatul nu le-a mai oferit, dar a făcut o excepție.

În aceeași seară a primit un mesaj în care era numit „un om excepțional” și i se spunea că ea dorește să-l vadă din nou, scrie El Diario Vasco.

Avertizat de prieteni

A doua zi au aranjat o întâlnire la prânz. Bărbatul a povestit că se gândește să se mute în Spania și că văzuse un complex rezidențial care îl interesa. Femeia i-a spus că i se poate alătura și că ar putea locui împreună. Deși bătrânul i-a spus că diferența de vârstă dintre ei e foarte mare, ea a spus că nu contează și a adăugat că fusese anterior cu un bărbat mai tânăr care o părăsise pentru o altă femeie.

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Prietenii săi din Bruxelles l-au avertizat că situația pare ciudată. Bărbatul a recunoscut însă în fața instanței: „Nu-mi place să fiu singur”.

„Din acea zi, profitând de vulnerabilitatea bărbatului din cauza vârstei și a singurătății sale și cu scopul de a obține un câștig financiar ilicit, l-a făcut să creadă că are un interes romantic pentru el și că va fi partenera lui”, a concluzionat Tribunalul Provincial din GIPUZO.

Un avocat român, complice

Câteva luni mai târziu, cuplul s-a mutat în San Sebastián. Pe 7 iunie 2022, bărbatul a cumpărat o proprietate pe care a plătit 264.119 euro. Femeia l-a convins să-i doneze jumătatea sa din imobil, evaluată la 132.055 euro, în loc să-i lase acea parte drept moștenire. La tranzacție a participat un avocat român cunoscut de inculpată, iar victima a acoperit cheltuielile de călătorie și cazare ale acestuia în Gipuzkoa.

După ce a cumpărat proprietatea, românca a început să-i ceară tot mai mulți bani. Femeia a spus că are nevoie de fonduri pentru a cumpăra o casă în România pentru mama ei și că, în cele din urmă, locuința îi va aparține. Pe baza acestei promisiuni a primit patru transferuri: 50.000 de euro în noiembrie 2022, 70.000 de euro în februarie 2023, 75.000 de euro în iunie și 38.500 de euro în septembrie. În total, 233.500 de euro.

Ulterior a pretins că locuința a fost cumpărată, dar că are nevoie de renovări și de sume suplimentare.

Voia un copil cu noua iubită

Relația nu a evoluat așa cum își imaginase bărbatul. Au dormit împreună când ea nu călătorea, însă el a recunoscut că nu au avut niciodată relații sexuale. Cu toate acestea, așteptările sale au depășit simpla conviețuire. „Mă gândeam că aș putea chiar să am un copil cu această nouă parteneră”, a declarat el.

Sentința arată că bărbatul continua să creadă în acel proiect de viață. „Nu m-am lăsat dus prea mult de sentimente, dar m-aș fi mutat să locuiesc cu ea, pentru că asta îmi promisese”, a explicat el. La un alt moment al declarației sale, a rostit o frază care rezumă starea în care se afla: „Am vrut să cred că am avut foarte mult noroc”.

Îndoielile au apărut treptat. Bărbatul a constatat la un moment dat că îi lipsea cardul de credit din portofel. Când a interogat-o, ea a negat și a sugerat că cineva i-ar fi copiat cardul. Tribunalul a reținut că, între ianuarie 2023 și februarie 2024, femeia a efectuat 63 de retrageri de numerar din contul bărbatului, în valoare totală de 21.770 de euro, fără știrea sau consimțământul acestuia.

Un funcționar de la bancă i-a atras atenția

Bărbatul a început să aibă suspiciuni. Până atunci cumpărase locuința din San Sebastián, trimisese sute de mii de euro în România și mai avea aproximativ 150.000 de euro în cont. La toate acestea s-a adăugat avertismentul consilierului său bancar din Bruxelles, care l-a atenționat că banii îi scădeau „drastic”.

Situația a început să se înrăutățească până în punctul în care bărbatul a decis să plece de două ori. Apoi a constatat că unele dintre explicațiile pe care le primea de la femeie nu corespundeau realității. Ea îi spunea că lucrează într-un restaurant, lucru pe care bărbatul avea să afle ulterior că nu era adevărat. De asemenea, petrecea perioade lungi departe de casă și spunea că se află în România. În acest context, a aflat și că femeia cunoscuse un alt bărbat.

Cu altă ocazie, femeia i-a spus că avea nevoie de 500 de euro pentru o investigație medicală. El a sunat la spital și i s-a spus că nu avea nicio consultație programată. A doua zi i-a cerut bani pentru un avocat român. „În acele zile mi-a luat 3.000 de euro”, a declarat el în fața instanței.

În cele din urmă, după avalanșa de episoade similare, a intervenit avocatul său din San Sebastián. Când bărbatul a vrut să se întâlnească cu el, femeia a insistat să îl însoțească și a refuzat să părăsească întâlnirea, deși i s-a cerut acest lucru. A fost necesară intervenția Poliției Naționale pentru ca ea să plece.

Victima a decis atunci să părăsească definitiv locuința. Și-a pregătit un bagaj mic și a plecat însoțit de avocatul său și escortat de agenți de poliție. Potrivit declarației sale din timpul procesului, la acel moment îi mai rămăseseră „o sută și ceva de mii de euro”.

L-a înșelat făcându-l să creadă că îl iubește

Instanța a calificat faptele româncei drept o „escrocherie amoroasă”. Femeia l-a făcut pe bărbat să creadă că există o relație romantică și o conviețuire reală, când, în realitate, legătura a fost folosită ca momeală pentru a obține bani și un apartament. Judecătorii au respins argumentul apărării conform căruia transferurile și donația ar fi fost făcute de bunăvoie.

Faptul că bărbatul a efectuat personal operațiunile nu exclude frauda, din moment ce transferul de active a rezultat din înșelăciune. Rapoartele de expertiză au arătat că victima și-a păstrat intacte abilitățile cognitive și nu suferea de o tulburare psihiatrică, dar prezenta un deficit socio-emoțional care îl făcea vulnerabil la manipulare în deciziile financiare legate de situații emoționale.

Astfel, instanța consideră că faptele constituie o infracțiune continuată de fraudă agravată de valoarea prejudiciului, care depășește 250.000 de euro. Pedeapsa impusă este de patru ani de închisoare și o amendă pentru 12 luni, cu o cotă zilnică de șase euro. În plus, femeia trebuie să îi plătească victimei despăgubiri în valoare de 265.150 de euro, la care se adaugă 190,58 euro reprezentând cheltuieli notariale și dobânda legală majorată cu două puncte.

Hotărârea se referă și la locuința din San Sebastián. Tribunalul revocă donația de 132.055 de euro pe care bărbatul i-o făcuse femeii, reprezentând jumătatea imobilului, și dispune restituirea acesteia. Instanța consideră aplicabilă revocarea donației întrucât beneficiara a comis o infracțiune împotriva patrimoniului celui care a făcut donația.