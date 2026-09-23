FCSB anunţă, oficial, despărţirea de antrenorul Marius Baciu 

FCSB îşi pregăteşte intrarea într-o nouă eră după ce, în cursul zilei de miercuri, oficialii echipei au anunţat, public, despărţirea de antrenorul Marius Baciu.

Marius Baciu nu mai este antrenorul echipei FCSB - Facebook/FCSB

Marius Baciu a preluat-o pe FCSB înainte de finalul sezonului precedent şi a reuşit să o ducă în cupele europene, dar rezultatele din noul sezon au fost mai degrabă modeste.

Totul a culminant cu ratarea calificării în grupa Conference League, după o eliminare umilitoare cu FK Auda, din Letonia, 3-7 la general, iar eşecul usturător suferit în derby-ul cu Universitatea Craiova, 0-5, a reprezentat, practic, "bomboana pe colivă".

După mai multe zile în care au purtat diferite discuţii, oficialii de la FCSB au ajuns la un numitor comun cu Marius Baciu pentru încheierea de comun acord a colaborării.

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"Mulțumim, Marius Baciu! FCSB anunță rezilierea contractului cu antrenorul Marius Baciu, care a pregătit echipa noastră începând cu luna mai a acestui an. Odată cu tehnicianul, vor părăsi echipa și colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Clubul nostru le mulțumește tuturor pentru efortul depus în această perioadă și le urează mult succes în continuare", a fost mesajul transmis de oficialii de la FCSB.

Există informaţii care arată că FCSB ar urma să fie preluată de Laurenţiu Reghecampf, tehnician care a mai condus gruparea în perioada 2012-2014 şi în perioada 2015-2017.