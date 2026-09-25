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Curs BNR, 25 septembrie 2026. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu francul elveţian Leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.09.2026, 13:08 | Modificat la 25.09.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 25 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5798 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6289 lei româneşti, a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1282 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2718 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,13 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,7919 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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