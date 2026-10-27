Bula inteligenței artificiale a explodat deja în China

În timp ce acțiunile companiilor tehnologice globale se clatină, în China acestea s-au prăbușit deja, pe fondul scăderii evaluărilor ridicate, alimentate de îngrijorările privind cererea pentru inteligență artificială și restricțiile impuse exporturilor chinezești.

Prăbușirea, care a dus la o scădere de 40% a indicelui STAR50 de pe piața continentală chineză, ce include companii de top din domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor, în mai puțin de patru luni și a șters aproximativ 480 de miliarde de dolari din valoarea de piață, reprezintă un semnal negativ pentru piețele globale volatile și afectează eforturile Chinei de a-și încuraja cetățenii să investească economiile în acțiuni pentru a finanța dezvoltarea sectorului inteligenței artificiale.

În același timp, a pus capăt brusc unei perioade de doi ani de creșteri bursiere, declanșată de promisiunile privind stimularea economiei, care au propulsat prețurile acțiunilor, și a oprit încercarea Beijingului de a ieși din vechiul ciclu de „boom și prăbușire”, urmărind în schimb o „piață în creștere lentă”, care să ofere rezultate constante. Indicele general al acțiunilor companiilor cu capitalizare mare din China a scăzut cu aproximativ 20% față de maximele atinse în iunie.

„Piața bursieră s-a transformat, în timp, într-o piață în creștere speculativă și frenetică”, a declarat Dong Baozhen, administrator de fonduri cu sediul la Beijing. „Iar acum asistăm la spargerea bulei speculative.”

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Această inversare a tendinței vine după o perioadă de creșteri care au atins niveluri mai ridicate decât pe piețele occidentale sau din alte regiuni ale Asiei, potrivit Naftemporiki.

Prin comparație, declinul acțiunilor companiilor americane din domeniul inteligenței artificiale a fost mult mai limitat, provocând o scădere de 6% a indicelui Nasdaq (.IXIC) față de maximul istoric atins în urmă cu trei săptămâni. Nu a existat un motiv evident pentru vânzările masive de acțiuni din China, deși, potrivit traderilor, prețurile ridicate, obligațiile fiscale și amenințarea interzicerii echipamentelor chinezești în centrele de date, de către SUA sau alte țări, au contribuit la această evoluție.

În condițiile în care acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale (AI) reprezintă acum 42% din capitalizarea pieței chineze și 57% din valoarea tranzacțiilor, potrivit Goldman Sachs, luând în calcul atât acțiunile de tip „A” (tranzacționate în China continentală), cât și acțiunile de tip „H” (tranzacționate la Hong Kong), puțini investitori au reușit să evite pierderile pe o piață dominată de investitorii individuali.

Pierderi uriașe

Acțiunile producătorului de roboți Unitree, a cărui ofertă publică inițială (IPO) a fost suprasubscrisă de 8.000 de ori, și-au pierdut jumătate din valoare de când au început să fie tranzacționate, în august, în timp ce producătorul de cipuri CXMT a pierdut peste un sfert din valoare în ultima lună.

Producătorii de cipuri MetaX Integrated Circuits și Moore Threads Technology, ale căror acțiuni au crescut cu 700%, respectiv 400%, la debutul lor pe bursă, anul trecut, și-au văzut, de asemenea, valoarea înjumătățită din iulie. Chen Wensheng, proprietarul unei mici afaceri și investitor din provincia Hainan, situată în sudul Chinei, a declarat că a participat la perioada de creștere a pieței, încurajat de ceea ce a perceput drept sprijin oficial pentru companii precum Unitree, la care fondurile de investiții susținute de stat dețin participații. Cu toate acestea, Chen și prietenii săi se confruntă acum cu pierderi.

Dezamăgirea provocată de faptul că o tendință investițională susținută de Beijing s-a încheiat într-un mod atât de negativ i-a determinat pe mulți investitori să se îndrepte către active cu risc redus (investiții defensive) și este probabil să îngreuneze atragerea de capital prin emisiuni de acțiuni de către companiile tehnologice.

Acțiunile producătorilor de componente optice Zhongji Innolight și Eoptolink Technology au scăzut cu aproximativ 60% față de maximele atinse în iunie și iulie, parțial din cauza măsurilor luate de Washington pentru a interzice acestor companii, cândva favoritele pieței, să furnizeze echipamente centrelor de date din Statele Unite. În condițiile în care STAR50 se tranzacționează încă la un raport preț/profit (P/E) de aproximativ 100, deși acesta a scăzut de la un maxim de aproape 250, investitorii compară situația cu cea a indicelui Nasdaq 100, care are un raport P/E de 30, și se tem că vânzările masive s-ar putea intensifica înainte ca piața să își revină.

„Ceea ce se întâmplă acum va descuraja multe dintre companiile care intenționează să se listeze la bursă”, a declarat Hong Hao, partener director și director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong.

"Toate bulele speculative se sparg inevitabil"

Această febră bursieră și consecințele sale contravin eforturilor autorităților de a îmbunătăți randamentele și de a limita volatilitatea prin măsuri împotriva tranzacțiilor cu efect de levier și a tranzacționării de înaltă frecvență. Investitorii susținuți de stat au vândut acțiuni în perioadele de creștere a pieței pentru a-și marca profiturile.

Autoritatea de reglementare a pieței din China, China Securities Regulatory Commission (CSRC), nu a răspuns imediat întrebărilor transmise prin fax de Reuters săptămâna trecută. Autoritatea a precizat pe site-ul său că președintele CSRC, Yu Qing, s-a întâlnit la începutul acestei luni cu participanți la piață pentru a asculta propuneri privind îmbunătățirea piețelor de capital.

Potrivit unor reprezentanți ai comunității de investiții, creșterea rapidă a avut un impact negativ asupra structurii pieței.

„Accentul excesiv pus pe «componenta tehnologică», adică ponderea companiilor tehnologice, în funcție de valoarea lor de piață, în principalii indici, duce la divergențe sau chiar la distorsiuni în comportamentul capitalului”, a declarat Leo Wang, partener la Qianchuang Capital, cu sediul la Beijing. „Acest lucru a creat o bulă speculativă puternică în unele sectoare și o epuizare gravă a resurselor în altele.”

Unii consideră că valul de lichidări are și aspecte pozitive, argumentând că nu este nici surprinzător, nici dăunător reformelor pieței, reforme care au un orizont pe termen lung și au contribuit semnificativ la creșterea randamentelor, în special a veniturilor, în ultimii ani.

Deși au vândut acțiuni în ultimele trei luni, fondurile de investiții orientate către Asia mențin, în general, o expunere ridicată la China, potrivit unei analize HSBC. Goldman Sachs a inclus Innolight și CXMT, alături de zeci de companii chineze din domeniul inteligenței artificiale (AI), pe o listă revizuită de recomandări publicată la începutul acestei luni, în timp ce strategul BNP Paribas Securities, William Bratton, a declarat că piața oferă oportunități de cumpărare pentru investitorii prudenți.

Cu toate acestea, în China continentală, mulți investitori își îndreaptă atenția către alte sectoare sau așteaptă evaluări și mai mici înainte de a decide să cumpere.

„La fel ca toți ceilalți producători chinezi, companiile producătoare de cipuri și furnizorii de tehnologii AI vor ajunge, mai devreme sau mai târziu, într-un război al prețurilor”, a declarat administratorul de fonduri Wang Xiao, partener la Shanghai Zhuozhu Investment Management.

„Nu există nicio excepție”, a subliniat acesta. „Toate bulele speculative se sparg în mod inutil.”