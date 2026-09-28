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Curs BNR, 28 septembrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină 

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.09.2026, 13:27 | Modificat la 28.09.2026, 13:30

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 28 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1522 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 21 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6397 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2786 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5823 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 18,98 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 619,8097 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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