Curs valutar

Curs BNR, 3 noiembrie 2025. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 3 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 13:11
Leul românesc pierde teren masiv în raport cu lira sterlină

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,7988 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, care a ajuns să fie cotat la 4,4167 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0861 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, acesta ajungând să fie cotat la 5,4698 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 1,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 567,6303 lei.    

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
