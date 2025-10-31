Curs BNR, 31 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 31 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3947 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 14 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4787 lei româneşti, însă a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0851 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7713 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 5,2 lei, ceea ce înseamnă că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 566,1560 lei.

