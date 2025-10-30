Antena Meniu Search
Curs BNR, 30 octombrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 30 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 30.10.2025 , 13:09
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat 4,38 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

Mai mult, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0856 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7719 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4781 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 3,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 560,9803 lei.

