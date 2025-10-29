Antena Meniu Search
Curs BNR, 29 octombrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 4 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 29 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 13:13
Concret, leul românesc a câştigat aproape patru bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,7688 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în acest an.

În plus, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,4817 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0829 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3643 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 15 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 564,8733 lei.

