Curs BNR, 30 septembrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 30 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1712 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2785 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6474 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5754 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,97 lei.