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Curs BNR, 30 septembrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.09.2026, 13:07 | Modificat la 30.09.2026, 13:08

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 30 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1712 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2785 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,6474    lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5754 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,97 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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