Curs BNR, 7 august 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 7 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5584 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2554 lei româneşti, în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6244 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1277 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 7,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 632,7824 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 2026 şi până în prezent.