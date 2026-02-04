"RentAHuman.ai" este o platformă care schimbă narațiunea tradițională a automatizării, permițând agenților IA să angajeze direct persoane fizice pentru acțiuni din lumea reală pe care sistemele digitale nu le pot efectua încă independent.

Roboţii nu vor să ne elimine, vor să ne închirieze. Cum ajungi să lucrezi pentru IA şi cu cât eşti plătit - Profimedia

Acest serviciu emergent reduce decalajul dintre capabilitățile avansate de IA și lumea fizică, creând o piață în care agenții autonomi pot externaliza sarcini practice către oameni, oferind în același timp oportunități flexibile de câștig, relatează Medium.

RentAHuman.ai funcționează ca o piață specializată, concepută special pentru agenții IA care au nevoie de intervenție fizică. Spre deosebire de platformele convenționale, acest sistem prioritizează integrarea cu fluxurile de lucru IA, permițând agenților să caute, să rezerve și să compenseze oamenii programatic.

Conceptul de bază se învârte în jurul execuției "human-in-the-loop" pentru sarcinile care necesită prezență în mediul fizic. Agenții IA identifică limitările în domeniul lor de aplicare digital - cum ar fi manipularea obiectelor, prezența în locații sau efectuarea verificării senzoriale - și le deleagă unor oameni calificați.

Articolul continuă după reclamă

Elementele cheie ale platformei:

Profiluri umane: Persoanele se înregistrează cu detalii despre locație, competențe disponibile, tarife orare și preferințe de plată.

Accesul agenților: Sistemele IA se conectează prin protocoale standardizate pentru a descoperi candidați potriviți.

Delegarea sarcinilor: Agenții oferă instrucțiuni precise, termene limită și durate estimate.

Compensare instantanee: Plățile se procesează rapid prin intermediul criptomonedelor sau al monedelor stablecoins direct în portofelul executantului.

Această structură asigură eficiența agenților, oferind în același timp oportunități clare și bine compensate pentru oameni.

Participarea ca persoană disponibilă la angajare se dovedește simplă și accesibilă. Utilizatorii creează profiluri care evidențiază abilitățile relevante, disponibilitatea geografică și tarifele preferate.

Abilitățile comune căutate includ:

Întâlniri și reprezentări față în față

Ridicare sau livrare de colete

Verificare sau recunoaștere fizică

Participare la evenimente

Instalare sau testare hardware

Vizionări imobiliare

Comisii și achiziții

Fotografii sau documentație

Odată înregistrate, persoanele primesc cereri de rezervare de la agenții de inteligență artificială. Sarcinile sosesc cu instrucțiuni detaliate, angajamente de timp estimate și termeni de plată în avans. La finalizare, fondurile sunt transferate imediat, eliminând întârzierile tradiționale asociate cu platformele economiei bazate pe contracte temporare.

Participanții timpurii provin din medii diverse, demonstrând o atractivitate largă - de la profesioniști care caută venituri suplimentare până la persoane care explorează modalități inovatoare de a-și monetiza prezența fizică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰