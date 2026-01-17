Încă un indiciu că suntem departe de prosperitatea Occidentului. Doar una din zece mașini de pe şoselele noastre are asigurare facultativă pentru daune, de cinci ori mai puţin decât în ţările din Vest. Şoferii evită să încheie poliţe CASCO pentru că adunate cu impozite, carburanţi şi RCA, rezultă cheltuieli de peste depăşi 15.000 de lei pe an cu o maşină.

Din aproape 11 milioane de vehicule înmatriculate, puțin peste 1.000.000 au asigurare facultativă. Iar jumătate dintre acestea sunt luate în leasing, operaţiune care presupune CASO obligatoriu. Costul este principalul motiv pentru care șoferii evită CASCO. Pentru o mașină evaluată la aproximativ 20.000 de euro, un CASCO ar costa în jur de 400 +600 de euro pe an, adică 2–3% din valoarea mașinii. Fără CASCO, însă, o avarie mai serioasă, o aripă sau capota, poate ajunge rapid la 2.000–3.000 de euro, iar un accident grav poate depăși 5.000 de euro, bani plătiți din buzunar.

În 2024, cea mai mare daună plătită prin CASCO a depășit un milion de lei

"30–40% din clienții pe care îi avem la service au CASCO. Ceilalți care nu au și pățesc o daună sunt nevoiți să plătească din bani proprii reparația", a declarat Ciprian Tudorache, mecanic. "Mulți le văd neesențiale și opționale. ți cade un copac pe mașină, un țurțure de gheață, nu știi cine e autorul, brusc, de pe o zi pe alta, rămâi fără mașină", a declarat Marius Constantinescu, broker asigurări. La nivel european, aproape jumătate dintre şoferi încheie poliţe CASCO pentru maşinile lor.

"În fiecare zi calendaristică companiile de asigurări achită peste 750 de dosare de daună doar în baza polițelor CASCO. Echivalent de 6,7 milioane de lei zilnic", a declarat Alina Bărbulescu, reprezentant UNSAR. În 2024, cea mai mare daună plătită prin CASCO a depășit un milion de lei.

