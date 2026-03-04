Starea traficului 4 martie 2026. Circulaţie afectată de ceaţă pe mai multe drumuri
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, miercuri, 4 martie 2026.
Oamenii legii au transmis că se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din partea sudică a țării, în județele Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Olt și Teleorman, dar şi în municipiul Bucureşti.
De asemenea, se circulă în condiţii de ceaţă şi pe diferite porţiuni din autostrăzile A 1 București - Pitești, A 2 București - Constanța, A 3 București - Ploiești și A 4 Ovidiu - Agigea.
Nu în ultimul rând, reprezentanţii INFOTRAFIC anunţă că, la această oră, nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale.
Pentru prevenirea accidentelor rutiere în condiții de vizibilitate scăzută, poliţiştii recomandă conducătorilor auto să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, să circule cu viteză redusă, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să acorde atenție tuturor manevrelor efectuate, evitându-le pe cele riscante!
