Oraşele din România în care un apartament cu 2 camere a sărit pragul de 110.000 euro. Preţurile, în creştere

Unde mai găsești apartamente cu două camere sub 110.000 de euro și în ce orașe pragul a fost deja depășit? Un studiu dat publicităţii de STORIA răspunde aceste întrebări. Şi plasează Bucureştiul, Clujul şi Braşovul în topul celor mai scumpe oraşe când vine vorba despre locuinţele cu două camere.

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României, atât locuințe noi, cât și vechi, au crescut în medie cu 16% în februarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize realizate de STORIA.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.264 euro/mp, urmat de București (2.373 euro/mp) și Brașov (2.336 euro/mp).

Pe segmentul apartamentelor cu două camere, pragul de 110.000 de euro trasează o linie clară între orașe.

Preţuri apartamente NOI cu 2 camere

Iași – 97.656 euro

Sibiu – 101.816 euro

Oradea – 102.804 euro

Timișoara – 105.820 euro

București – 107.536 euro

Craiova – 108.264 euro

Constanța – 108.680 euro

---

Brașov – 119.912 euro

Cluj-Napoca – 169.624 euro

Preţuri apartamente VECHI cu 2 camere

Oradea – 93.756 euro

Timișoara – 100.568 euro

Sibiu – 101.036 euro

Iași – 102.700 euro

Craiova – 108.888 euro

Constanța – 109.304 euro

---

Brașov – 121.888 euro

București – 135.928 euro

Cluj-Napoca – 169.832 euro

Cele mai ridicate valori sunt înregistrate în Cluj-Napoca, indiferent de tipul locuinței, în timp ce Oradea și Iași rămân cele mai accesibile piețe pentru două camere, pe segmentul vechi, respectiv nou.

Pe segmentul locuințelor noi, cele mai mari creșteri procentuale de la un an la altul au fost în: București – 18%, Timișoara – 15%, Craiova – 12%.

La apartamentele vechi, cele mai ridicate majorări s-au înregistrat în: București – 23%, Craiova – 18%, Timișoara și Brașov – 10%

Față de luna ianuarie 2026, prețurile au rămas în mare parte stabile.

Calculele au fost realizate raportat la suprafețele minime legale prevăzute de „Legea locuinței” (37 mp pentru garsonieră, 52 mp pentru două camere, 66 mp pentru trei camere).

Piață mai selectivă, dar activă

"Datele din primele luni ale anului indică o piață mai atentă și mai selectivă. Interesul cumpărătorilor rămâne prezent – oamenii caută, analizează și compară mai mult. În acest context, Bucureștiul, Craiova și Timișoara concentrează cele mai vizibile creșteri", a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Analiza Storia arată că, în februarie 2026, piața rezidențială rămâne activă, cu diferențe tot mai evidente între orașe și între apartamentele noi și cele vechi. Pragul de 110.000 de euro devine un reper clar pentru cumpărătorii care caută două camere, iar în unele orașe acesta a fost deja depășit confortabil.

