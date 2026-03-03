Indice BET, 3 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de marţi

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de marţi, 3 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.

Concret, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi, iar rulajul se cifra la 38,76 milioane de lei (7,6 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 1,2%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 1,16%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 1,12%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a apreciat cu 0,61%.

Articolul continuă după reclamă

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,1%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un avans de 1,54%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Rompetrol Rafinare (+14,46%), Artego (+7,84%) şi Romcarbon (+6,83%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Compania Energopetrol (-14,97%), Turbomecanica (-4,14%) şi Condmag (-3,85%).

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰