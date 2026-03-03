Trecem la economii! Nu mai cumpărăm de plăcere, ci numai strictul necesar. O platformă care analizează comportamentul consumatorilor, în timp real, cu ajutorul inteligenţei artificiale, arată că vânzările magazinelor scad, iar mulţi oameni au început să gătească mai mult acasă şi să rărească ieşirile în oraş.

Un semnal clar de presiune pe buget: proteinele care costă mult sunt înlocuite cu variante mai accesibile.

"La carne am renunțat complet, la detergenți nu renunț și din astea mănânc, brânzeturi. Și fructe. […] Carne deloc, chiar. Nu ne mai permitem. […] Brânzeturi, cașcaval, dar au crescut prețurile!! […] Era unul 23 anul trecut. S-a făcut 30 și ceva, s-a făcut 40 și ceva, 700 de grame", a explicat un român.

Vânzările generale de carne au scăzut cu peste 30%. Cei mai mulţi renunţă la peşte şi fructe de mare, dar fac economie şi la produsele de îngrijire personală.

"Vedem creștere în zona de fructe și legume, conserve, murături, scădere la snacks-uri, băuturi, atât sucuri, cât și alcoolice. Este din cauza atenției mai mari a românilor la buget. […] Vedem în zona Moldovei, Iași, cea mai mare pondere a ingredientelor de gătit desert acasă, dintre toate județele și orașele reședință de județ", a spus reprezentantul realizatorilor studiului, Mihai Lazăr.

Tot mai puţini români fac aprovizionarea generală

Mai mult de jumătate dintre bonuri au pe ele, în această perioadă, doar mici cumpărături. Numai șapte clienți din 100 mai fac acum aprovizionarea generală.

"O dată pe săptămână. Niciodată nu am făcut stocuri", a spus alt român.

Economiştii spun că este o adaptare la prețurile mari și presiunea ratelor.

"Oamenii sunt forțați să-și ajusteze comportamentul de consum la resursele care, iată, sunt din ce în ce mai reduse. […] Inflația asta, care nu pare să dea semne de scădere mai consistentă, absolut deloc. […] Și ratele românilor sunt sus. Și, în tot contextul ăsta, e evident că oamenii trebuie să taie de pe undeva. Unul din locurile de unde taie sunt coșurile din cumpărături. Și din achizițiile neesențiale. HORECA, mai puține mese în oraș, vacanțe", a spus economistul Adrian Asoltanie.

La începutul lui 2026, românii nu mai cumpără compulsiv. Compară preţurile atent şi caută promoţii înainte să ajungă în magazin, iar prudenţa la cumpărături devine normalitate.

