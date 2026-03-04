Emiratele Arabe Unite cer SUA, Israelului și Iranului să revină la negocieri

Emiratele Arabe Unite au solicitat Statelor Unite ale Americii, Israelului și Iranului să reia discuțiile diplomatice, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, arată Euronews. Guvernul de la Abu Dhabi a avertizat că recurgerea la soluții militare riscă să exacerbeze tensiunile regionale și a subliniat că dialogul diplomatic reprezintă singura cale viabilă pentru depășirea crizei.

Reprezentanții Emiratelor Arabe Unite au insistat asupra necesității de a redeschide canalele de negociere între Statele Unite, Israel și Iran, pe măsură ce conflictul militar din zonă a atins cea de-a cincea zi. Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, Ministrul de stat pentru cooperare internațională, a declarat public, într-o conferință de presă, că națiunea sa nu își dorește o amplificare a ostilităților. Oficialul a evidențiat că „revenirea la masa negocierilor constituie singura opțiune rezonabilă”, adăugând convingerea Emiratelor Arabe Unite că o rezolvare militară nu poate garanta stabilitate pe termen lung.

Concomitent, înalți oficiali din Abu Dhabi au denunțat ferm incidentele pe care le-au calificat drept „atacuri iraniene flagrante” îndreptate împotriva Emiratelor și a altor națiuni din regiunea Golfului. Autoritățile au furnizat dovezi materiale, prezentând componente de rachete și drone recuperate în urma recentelor asalturi. Conform datelor Ministerului Apărării, sistemele antiaeriene ale Emiratelor au interceptat un număr considerabil de proiectile. Rapoartele indică faptul că, de la debutul acestei escaladări, 186 de rachete balistice și 812 drone au vizat teritoriul țării, o mare parte fiind anihilată de capacitățile defensive ale EAU.