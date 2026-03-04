Antena Meniu Search
Război în Iran, ziua 5. Pentagon: Israel l-a ucis pe Khamenei, nu noi. Iranul lovește ţinte americane în Golf

Live Text Război în Iran, ziua 5. Pentagon: Israel l-a ucis pe Khamenei, nu noi. Iranul lovește ţinte americane în Golf

Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ţinte de la începutul războiului cu Iranul, a indicat marţi un responsabil al armatei americane, asigurând că loviturile din primele 24 de ore au fost "de două ori" mai importante decât cele efectuate la începutul invaziei Irakului în 2003. Pentagonul susţine că atacul asupra lui Ali Khamenei a fost efectuat de IDF, nu de Armata SUA. Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, se pregăteşte să devină ayatollah în Iran, susţin mai multe surse din Orientul Mijlociu.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 06:37
Război în Iran, ziua 5. Pentagonul spune că Israel l-a ucis pe ayatollahul Khamenei, nu SUA Război în Iran, ziua 5. Pentagonul spune că Israel l-a ucis pe ayatollahul Khamenei, nu SUA - Profimedia Galerie (3)
04.03.2026, 11:52

Bilanțul raportat al morților în regiune

Până pe 3 martie, bilanțul raportat al morților în regiune este următorul, potrivit Reuters:

  • IRAN – 787 de morți, inclusiv 165 de eleve și personal, într-un atac cu rachetă asupra unei școli din Minab.
  • ISRAEL – 10 civili uciși, dintre care 9 într-un atac cu rachetă asupra orașului Beit Shemesh, lângă Ierusalim.
  • LIBAN – 50 de morți în urma loviturilor israeliene.
  • BAHRAIN – 1 persoană ucisă după ce a izbucnit un incendiu în Salman Industrial City, în urma interceptării unei rachete.
  • KUWEIT – 3 morți, inclusiv doi soldați, în urma unor atacuri iraniene.
  • OMAN – 1 persoană ucisă după ce un proiectil a lovit petrolierul MKD VYOM, sub pavilionul Insulelor Marshall, în largul Muscatului.
  • EMIRATELE ARABE UNITE – 3 morți.
  • ARMATA SUA – 6 militari uciși într-un atac asupra unei instalații din Kuweit
04.03.2026, 11:49

Bursele europene au deschis pe plus

Piețele bursiere din Europa au înregistrat creșteri miercuri dimineață, investitorii urmărind cu atenție evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu și posibilele efecte asupra economiei globale, în special asupra prețului petrolului și asupra comerțului internațional. Indicele Stoxx Europe 600, care urmărește evoluția celor mai mari companii listate din Europa, a urcat cu aproximativ 0,6% la scurt timp după deschiderea tranzacțiilor, potrivit CNBC.

La Londra, indicele FTSE 100, care include cele mai mari 100 de companii listate la Bursa din Londra, înregistra un avans de 0,1%. În același timp, DAX, principalul indice al bursei germane, și CAC 40, indicele pieței bursiere din Franța, urcau cu aproximativ 0,5%. Indicii bursieri sunt utilizați pentru a măsura evoluția generală a pieței. Practic, atunci când indicii cresc, înseamnă că majoritatea acțiunilor tranzacționate pe bursă se apreciază, ceea ce indică o stare de încredere mai ridicată a investitorilor.

04.03.2026, 11:11

Războiul din Iran ar putea deveni "etern", cu "sute de mii de victime"

Un expert în apărare a avertizat că atacul lui Trump asupra Iranului s-ar putea transforma într-un "război veșnic", deoarece conducătorii săi par să nu se teamă să ucidă "sute de mii" din proprii cetățeni în încercarea de a se agăța de putere. (DETALII AICI)

04.03.2026, 10:07

Emiratele Arabe Unite cer SUA, Israelului și Iranului să revină la negocieri

Emiratele Arabe Unite au solicitat Statelor Unite ale Americii, Israelului și Iranului să reia discuțiile diplomatice, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, arată Euronews. Guvernul de la Abu Dhabi a avertizat că recurgerea la soluții militare riscă să exacerbeze tensiunile regionale și a subliniat că dialogul diplomatic reprezintă singura cale viabilă pentru depășirea crizei.

Reprezentanții Emiratelor Arabe Unite au insistat asupra necesității de a redeschide canalele de negociere între Statele Unite, Israel și Iran, pe măsură ce conflictul militar din zonă a atins cea de-a cincea zi. Reem Bint Ebrahim Al Hashimy, Ministrul de stat pentru cooperare internațională, a declarat public, într-o conferință de presă, că națiunea sa nu își dorește o amplificare a ostilităților. Oficialul a evidențiat că „revenirea la masa negocierilor constituie singura opțiune rezonabilă”, adăugând convingerea Emiratelor Arabe Unite că o rezolvare militară nu poate garanta stabilitate pe termen lung.

Concomitent, înalți oficiali din Abu Dhabi au denunțat ferm incidentele pe care le-au calificat drept „atacuri iraniene flagrante” îndreptate împotriva Emiratelor și a altor națiuni din regiunea Golfului. Autoritățile au furnizat dovezi materiale, prezentând componente de rachete și drone recuperate în urma recentelor asalturi. Conform datelor Ministerului Apărării, sistemele antiaeriene ale Emiratelor au interceptat un număr considerabil de proiectile. Rapoartele indică faptul că, de la debutul acestei escaladări, 186 de rachete balistice și 812 drone au vizat teritoriul țării, o mare parte fiind anihilată de capacitățile defensive ale EAU. 

04.03.2026, 10:05

Israel: Orice viitor lider suprem iranian "va fi o ţintă de eliminat"

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz ameninţă miercuri că orice lider suprem iranian nou numit va fi "o ţintă de eliminat", relatează The Associated Press. Katz a făcut această ameninţare pe X. "Orice lider numit de regimul iranian să continue şi să conducă planul de a distruge Israelul, să ameninţe Statele Unite şi lumea liberă şi ţările din regiune şi să oprime poporul iranian va fi o ţintă de eliminat", a ameninţat şeful diplomaţiei israeliene.

04.03.2026, 09:36

CIA vrea să înarmeze kurzii pentru a crea revolte în Iran

SUA iau în calcul să înarmeze forțele kurde din regiune, într-o mișcare care ar putea tensiona și mai mult relația cu Iranul și ar risca să deschidă un nou front de instabilitate în Orientul Mijlociu, scrie CNN. (DETALII AICI)

04.03.2026, 08:52

Un responsabil al Pentagonului atribuie Israelului eliminarea ayatollahului Khamenei

Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit marţi "operaţiunilor israeliene" eliminarea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, reiterând că obiectivul "primar" al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene, potrivit France Presse. Elbridge Colby, subsecretar pentru politica de apărare, a fost audiat de Comisia pentru forţele armate din Senatul SUA.

Potrivit acestui responsabil numit de preşedintele Donald Trump, operaţiunile americane în Iran sunt centrate pe "capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară" împotriva SUA - în special împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu - dar de asemenea împotriva aliaţilor Statelor Unite în regiune şi "dincolo de aceasta". Capacităţile vizate sunt "în principal forţele de rachete" ale Iranului, care - potrivit lui - "au crescut în mod semnificativ şi reprezintă o ameninţare", în timp ce marina iraniană a fost, de asemenea, vizată.

04.03.2026, 08:39

Israelul anunţă redeschiderea treptată a spaţiului său aerian în noaptea de miercuri spre joi

Spaţiul aerian israelian se va redeschide "treptat" începând din noaptea de miercuri spre joi, după ce a fost închis sâmbătă, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev. "După evaluări în materie de securitate (...) am autorizat deschiderea spaţiului aerian pe care intenţionam să îl deschidem săptămâna viitoare", a declarat ministrul în cadrul unei conferinţe de presă la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, precizând că redeschiderea se va face "sub rezerva" evoluţiei situaţiei.

"Vom începe foarte prudent, cu un avion pe oră în primele 24 de ore, un avion cu fuselaj îngust", a declarat Sharon Kedmi, directorul general al Autorităţii Aeroportuare Israeliene, jurnaliştilor. După 24 de ore, "dacă totul decurge conform planului, vom trece la două avioane cu fuselaj îngust pe oră sau la un avion cu fuselaj larg", a adăugat el.

04.03.2026, 08:27

29 de curse, anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu

Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Este vorba despre 14 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM şi Wizz Air Malta.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară. 

04.03.2026, 07:35

Cum a reușit Iranul să dezafecteze stația CIA din Arabia Saudită, cu o dronă

Corespondenții Washington Post dezvăluie, marți, că dronele iraniene, care au atacat mai multe consulate și ambasade ale SUA din statele din Golf și Orient, au reușit să lovească și să dezafecteze și stația CIA din Riad, Arabia Saudită. Chiar în seara în care o altă dronă iraniană a lovit consulatul SUA din Dubai, care este cuprins de flăcări, Washington Post dezvăluie că, luni, dronele iraniene au lovit stația CIA de la Ambasada SUA din Arabia Saudită.

Lovitura "echivalează cu o victorie simbolică pentru republica islamică, în contextul în care aceasta atacă ținte și personal american din Orientul Mijlociu", potrivit a două persoane familiarizate cu situația și citate de Washington Post. O alertă internă a Departamentului de Stat, obținută de The Post, menționa că atacul a "prăbușit" o parte din acoperișul ambasadei și a "contaminat" interiorul cu fum. Notificarea menționa că ambasada a suferit "daune structurale", iar personalul "continuă să se adăpostească la fața locului".

Amploarea totală a pagubelor nu a fost imediat clară și nu au existat raportări de răniți în rândul personalului CIA. Guvernele SUA și Arabia Saudită au confirmat că două drone au lovit complexul ambasadei SUA din Riyadh, dar nu au dezvăluit că centrul de spionaj al Americii a fost lovit în atac. (DETALII AICI)

04.03.2026, 07:33

O rachetă iraniană lovește baza americană Al-Udeid în Qatar

O rachetă iraniană a lovit baza americană Al-Udeid din Qatar, iar autoritățile au destructurat celule de spionaj iraniene și au reținut zece persoane. Qatarul a confirmat, marți, că două rachete lansate din Iran au vizat teritoriul său, una dintre ele atingând baza militară americană Al-Udeid, în contextul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu inițiat de Statele Unite și Israel.

"Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat cu succes una dintre rachete, a doua lovind baza Al-Udeid din Qatar fără a face victime", a precizat Ministerul Apărării din Qatar într-un comunicat oficial. În plus, autoritățile qatareze au anunțat că au destructurat două celule de spionaj legate de Gărzile Revoluționare Iraniene, armata ideologică a regimului de la Teheran, și au reținut zece persoane suspectate de activități ilegale pe teritoriul țării.

04.03.2026, 07:27

Gardienii Revoluţiei anunţă că au "controlul total" asupra Strâmtorii Ormuz

Gardienii Revoluţiei au "controlul total" asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri. "În prezent, strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al marinei Republicii Islamice", a declarat Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gărdienilor, citat de agenţia Fars.

Situată între Oman şi Iran, strâmtoarea este o arteră vitală pentru comerţul mondial cu petrol: aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat-o în 2025, adică 31% din fluxurile maritime globale de ţiţei, potrivit Kpler.

04.03.2026, 07:23

Impactul financiar al războiului

Preţurile petrolului au continuat să crească miercuri în Asia. Bursa din Seul a scăzut cu 6% la deschiderea de miercuri. Bursele europene au încheiat marţi în scădere: Paris -3,46%, Frankfurt -3,44% şi Londra - 2,75%.  

Iranul a continuat atacurile în Golf: marţi s-au auzit explozii în Doha, Abu Dhabi şi Dubai. Un general iranian a ameninţat că va viza "toate centrele economice" din regiune în cazul în care atacurile israeliano-americane vor continua.

04.03.2026, 07:20

Iranul ar fi lovit primul, afirmă Trump

Preşedintele american a asigurat că Iranul ar fi atacat "primul" dacă Israelul şi Statele Unite nu ar fi lansat sâmbătă operaţiunea care "a distrus aproape totul" în Iran. "Poate că am forţat mâna Israelului", a adăugat el. Potrivit lui, majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a conduce Iranul după război au murit.

04.03.2026, 07:02

Întăriri franceze şi britanice

Parisul a anunţat că va trimite întăriri militare în Orientul Mijlociu, printre care portavionul Charles de Gaulle şi avioane Rafale. Londra trimite o navă de război şi mijloace anti-drone pentru a proteja bazele britanice din Cipru. Două baze franceze din regiune au suferit "atacuri limitate" de la începutul conflictului, potrivit preşedintelui francez Macron, care consideră că Iranul poartă "responsabilitatea principală" pentru acest război.

04.03.2026, 07:00

Rachete în Israel

Numeroase rachete iraniene au vizat Israelul în noaptea de marţi spre miercuri, declanşând focuri de interceptare. Resturi au căzut în Tel Aviv şi explozii au fost auzite din Ierusalim. Hezbollah a declarat că a vizat baza navală din Haifa, în nordul Israelului, în cadrul celui de-al doisprezecelea atac al zilei de marţi.

04.03.2026, 06:59

Val de atacuri împotriva Iranului

Armata israeliană a declarat că a lansat un nou "val amplu de atacuri" asupra Iranului, vizând "site-uri de lansare (de proiectile), sisteme de apărare aeriană şi alte infrastructuri" ale ţării. Anterior, armata israeliană anunţase că a vizat un centru militar subteran secret din regiunea Teheranului, distrugând "un element cheie al capacităţii regimului iranian de a dezvolta arme atomice".

 

04.03.2026, 06:43

Ce s-a întâmplat în ziua a 4-a de război

Cele mai importante evenimente ale zilei de marţi, 3 martie, a patra zi de război. (DESFĂŞURAREA EVENIMENTELOR AICI)

04.03.2026, 06:42

Trump afirmă că Marina americană ar putea escorta petrolierele "dacă este necesar"

Preşedintele american, Donald Trump a declarat marţi că Marina SUA ar putea escorta petroliere "dacă este necesar" prin strâmtoarea Ormuz, paralizată în prezent de războiul din Orientul Mijlociu, notează AFP. "Dacă este necesar, Marina americană va începe să escorteze petrolierele prin strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent ce se întâmplă, Statele Unite vor garanta LIBERUL CIRCUALŢIE A ENERGIEI ÎN LUME", a scris el într-o postare pe reţeaua sa Truth Social. 

 

04.03.2026, 06:41

Premierul canadian cheamă "toate părţile" să respecte dreptul international

Premierul canadian Mark Carney a îndemnat miercuri "toate părţile" implicate în războiul declanşat de atacurile americano-israeliene împotriva Iranului să respecte regulile internaţionale de angajament, notează AFP. "Canada reafirmă că dreptul internaţional se aplică tuturor beligeranţilor", a declarat Carney, vorbind la Sydney, în Australia.

"Implorăm toate părţile, inclusiv Statele Unite şi Israelul, să respecte regulile internaţionale de angajament", a insistat el. "Canada cheamă la o dezescaladare rapidă a ostilităţilor şi este gata să ajute la atingerea acestui obiectiv", a mai afirmat şeful cabinetului de la Ottawa. 

04.03.2026, 06:40

SUA au lovit aproape 2.000 de ţinte

Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ţinte de la începutul războiului cu Iranul, a indicat marţi un responsabil al armatei americane, asigurând că loviturile din primele 24 de ore au fost "de două ori" mai importante decât cele efectuate la începutul invaziei Irakului în 2003. Referindu-se la primele lovituri ale SUA împotriva Irakului în 2003, amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), a declarat că cele efectuate în "primele 24 de ore" din acest an împotriva Iranului au fost "aproape de două ori mai importante".

"Suntem în prezentcum la mai puţin de 100 de ore de la începerea acestei operaţiuni şi am lovit deja aproape 2.000 de ţinte cu peste 2.000 de muniţii", a spus el într-un videoclip postat pe X.

