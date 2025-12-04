Piaţa maşinilor electrice încetineşte în România. Chiar dacă producătorii auto forţează limitele tehnologiei şi promit autonomii spectaculoase, de 1.000, chiar 1.500 de kilometri, şi încărcări aproape instantanee, clienţii sunt tot mai puţini. Cauzele sunt scumpirea energiei electrice şi faptul că programul Rabla ar putea dispărea definitiv din lipsă de fonduri.

În România, cea mai mare autonomie a unui automobil ajunge la 800 de kilometri. Urmează apoi modele care merg cu o încărcare 756 de kilometri, respectiv 744 de kilometri. O electrică de clasă medie, însă, rulează între 300 şi 500 de kilometri până se epuizează bateria. Producătorii promit că vor revoluţiona piaţa în următorii ani. "Poţi să mergi de la Bucureşti la Viena cu o încărcare, asta e tehnologia noastră, acesta este motivul pentru care suntem de succes", a declarat Jose Miranda, director de marketing producător de maşini.

De la anul, şoferii ar urma să plătească un impozit simbolic pentru automobilele electrice

"Vin din China, acum 15 ani era similar cu aici. În Europa de Vest acum 5 ani era o infrastructură deficitară, de asemenea, pentru electrice. Azi vedem că e din ce în ce mai populară", a declarat Feng Matt Shen, director general producător de baterii. De altfel, mulţi români nu doresc să renunţe la maşinile cu motoare termice pentru că nu vor să îşi planifice rutele în funcţie de staţiile de încărcare. Specialiştii estimează că am depăşit numărul de 5.000 de staţii de încărcare în 2025 în România, iar autorităţile ne promit că numărul lor ar putea creşte cu peste 40%.

"Deja suntem cu ele în derulare. Sunt finalizate complet un număr de 265 de staţii şi şantierele pentru toate celelalte", a declarat Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. "La fiecare proiect aud aceeaşi discuţie - fie terenul propus are un litigiu, fie puterea instalată este suficient de mare cât să dea de furcă distribuitorului de energie. Aşa se întâmplă când nu există o coordonare centrală", a declarat Mircea Fechet, deputat. În primele nouă luni ale anului, vânzările de electrice au scăzut cu peste 26%, pe fondul incertitudinilor legate de programul Rabla. Doar 65% din buget a fost utilizat, prin 4.500 de tichete. Anul viitor, statul ar putea să nu mai ofere deloc vouchere.

"Am avut mai multe discuţii pentru cum gândim programul Rabla, dacă rămâne pe fonduri naţionale, dacă rămâne pe fonduri europene", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului. De la anul, şoferii ar urma să plătească un impozit simbolic pentru automobilele electrice, de 40 de lei.

