Volkswagen închide prima fabrică din Germania după 88 de ani. Producția de la uzina din Dresda se oprește

Volkswagen va opri producția de vehicule la fabrica sa din Dresda începând de marți. Este prima închidere a unei fabrici în Germania de când compania a fost fondată, acum 88 de ani, relatează Financial Times.

Volkswagen închide pentru prima dată în Germania o fabrică de producție de mașini, la Dresda, după 88 de ani de activitate neîntreruptă. Decizia vine din cauza vânzărilor slabe în piețele importante precum China, Europa și SUA, dar și pentru că mașinile pe benzină vor rămâne mai mult timp pe piață decât se credea, ceea ce încurcă planurile de investiții în mașini electrice.

Fabrica din Dresda era un simbol al trecerii VW la mașinile electrice (EV), dar a produs puține mașini comparativ cu celelalte uzine. Clădirea va fi închiriată Universității Tehnice din Dresda, care va înființa acolo un campus de cercetare dedicat inteligenței artificiale, roboticii și microcipurilor. Volkswagen și universitatea au promis o investiție de 50 de milioane de euro în următorii șapte ani în acest proiect. Totodată, compania auto va continua să folosească locația pentru livrarea de mașini către clienți și ca atracție turistică.

Decizia vine în cadrul unui plan mai mare prin care VW vrea să reducă costurile și personalul, dar și să se adapteze la piața auto care se schimbă rapid.

Producătorii auto din Germania, cel mai scăzut profit trimestrial din ultimii 16 ani

Producătorii auto din Germania s-au confruntat în trimestrul trei din 2025 cu cele mai severe dificultăţi de la criza financiară. În timp ce vânzările şi veniturile Volkswagen, BMW şi Mercedes-Benz au rămas în mare parte stabile, profiturile lor înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) au scăzut cu aproape 76%. Combinate, aceste profituri abia au depăşit 1,7 miliarde de euro (două miliarde de dolari), cea mai scăzută valoare începând din trimestrul trei din 2009, conform unei analize a firmei de consultanţă EY citată de DPA.

Nicio o altă ţară cu o industrie auto importantă nu a avut o evoluţie atât de slabă ca Germania în ceea ce priveşte creşterea veniturilor şi a profiturilor. În plus, per ansamblu, industria se confruntă cu o criză de profitabilitate. Cele mai mari 19 companii auto din lume, ale căror date financiare sunt analizate de EY, au raportat în trimestrul trei din 2025 o creştere uşoară a veniturilor, la aproximativ 531 miliarde de euro. Dar EBIT s-a contractat cu 37%, la aproximativ 18,9 miliarde de euro, cea mai scăzută valoare începând din 2018.

Producătorii auto din Germania, prinşi de o "furtună perfectă"

Analiştii apreciază că producătorii auto sunt prinşi în "furtuna perfectă". Un expert auto de la EY, Constantin Gall, a declarat: Industria auto globală este într-o criză profundă, totuşi, în prezent, companiile auto din Germania sunt în special sever afectate", din cauza slăbiciunii generale de pe segmentul premium, a taxelor vamale americane, a efectelor negative ale cursului de schimb, a investiţiilor ridicate în vehicule electrice care încă nu au dat roade şi a cheltuielilor mari pentru restructurarea companiilor. "Toate acestea creează în prezent o furtună perfectă, în special pentru producătorii auto din Germania", a avertizat expertul.

Transformarea este vizibilă mai ales pe cea mai mare piaţă auto mondială - China - unde vânzările producătorilor auto germani au scăzut cu 9% în perioada iulie-septembrie 2025. Pe fondul slăbiciunii economiei chineze, vânzările de maşini premium au fost mai slabe decât în anii precedenţi, în timp ce pe segmentul EV avansul este semnificativ, datorită subvenţiilor. "Şi aici consumatorii din China preferă clar mărcile interne în defavoarea producătorilor auto tradiţionali", a apreciat Gall.

Cea mai profitabilă este compania niponă Suzuki. În trimestrul trei din 2025 marja sa de profit s-a situat la 9,2%. Este urmată de BMW cu 7%, şi Toyota cu 6,8%. În perioada iulie-septembrie 2025, cele mai multe companii auto au raportat mai puţin profit din veniturile generate. Marja medie de profit a companiilor analizate s-a situat la 3,9%, cel mai redus nivel din ultimii 10 ani.

Companiile din industria auto germană, inclusiv Bosch, ZF Friedrichshafen, Mercedes-Benz şi Volkswagen, au anunţat recent concedieri, pentru a spori competitivitatea. Conform datelor oficialii, furnizorii de componente auto au făcut mai multe concedieri decât producătorii auto.

