Nu doar brazii se împodobesc de Crăciun, ci şi maşinile. În Bucureşti, mai mulţi tineri şi-au montat sute de metri de instalații cu beculețe pe caroserii. Deşi, efectul vizual este unul deosebit după lăsarea serii, poliţiştii atrag atenţia că trendul este ilegal și periculos.

În goana după atenție și spirit festiv, unii șoferi își transformă autoturismele în adevărate decorațiuni pe roți.

Fie că vorbim de bolizi super sport, maşini de teren sau bătrâna Dacie 1300, toate au fost "tunate" de proprietari să iasă cât mai mult în evidenţă. Efectul este unul garantat în trafic.

Chiar dacă atrag toate privirile, specialiştii avertizează că aceste improvizaţii sunt periculoase.

Oricât de bine ar părea prinse, în trafic, la viteze mari, aceste instalaţii se pot desprinde, pot ajunge pe şosea şi astfel creşte riscul de accident. În plus, pe timp de noapte, aceste lumini pot fi confundate foarte uşor cu cele de la autospecialele poliţiştilor.

Montarea acestor instalaţii luminoase pe maşini este ilegală.

Amenda pentru nerespectarea unei astfel de norme poate atinge o valoare de până la 1600 de lei. Totodată, se poate dispune şi măsura de reţinere a certificatului de înmatriculare.

Şi şoferii care folosesc pe geamuri spray care imita zăpada pot fi amendaţi cu până la 1600 de lei, pentru că în acest fel este afectată vizibilitatea.

