Care sunt preţurile la carburanţi, 12 noiembrie 2026. Au scăzut cu până la 15 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 12 noiembrie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu 15 bani pe litru, la benzină, şi cu nouă bani pe litru, la motorină. Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,63 şi 9,69 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,16 şi 10,26 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,72 şi 10,78 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 11,57 şi 11,7 lei.
Pe de altă parte, trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 4,74-4,8 lei.
Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România
Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.
Pentru 12 noiembrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,76 lei şi litrul de motorină cu 10,69 lei.
La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 9,61 lei şi litrul de motorină cu 10,69 lei.
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