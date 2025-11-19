ANAF accelerează controalele şi blochează tot mai repede conturile datornicilor, pentru a aduce mai mulţi bani la buget. Avocaţii vorbesc despre o procedură "fulger" folosită tot mai des de inspectori, care instituieimediat măsuri asigurătorii.

"Sunt trimişi exact pentru a strânge bani la buget. Afacerea a avut de suferit. Şi noi a trebuit să luptăm să nu intră în faliment", spune reprezentantul unei societăţi controlată de ANAF.

E declaraţia unui mic antreprenor care, în urma unei erori de implementare a sistemului e-transport, s-a ales cu amenzi uriaşe şi blocarea afacerii.

"Noi nu am ştiut, nici partea de contabilitate nu a ştiut cum ar trebui să funcţioneze. Amendă plus o amendă complementară de confiscare a bunurilor. Agentul a constatat că erau înregistrate toate acele facturi, taxe colectate. Am avut popriri puse pe conturi, bani debitaţi din conturi", spune reprezentantul unei societăţi controlată de ANAF.

Mai nou, inspectorii fiscali urgentează lucrurile, pentru că legea le permite. Dacă au o suspiciune, blochează imediat conturile contribuabililor.

"Înainte ţi se emitea o decizie de impunere în urma unei proceduri mai lungi, numită inspecţie fiscală. Acum există această procedură fulger. Acum, de teamă ANAF nu mai aşteaptă. Îţi emite azi decizie de impunere şi la o zi, două, distanţă, emite măsuri asiguratorii", spune Luisiana Dobrinescu, avocat.

"În cazul în care ţi s-au blocat efectiv sume de bani sau ţi-a fost indisponibilizat un bun, ţi-a fost instituită o măsură asiguratorie. Aceste măsuri sunt măsuri preventive, prin care ANAF încearcă, ca la finalizarea controlului, să poată să-şi recupereze datoriile", spune Luisiana Dobrinescu, avocat.

Contactaţi de Observator, reprezentanţii ANAF ne-au transmis că încă nu au un punct de vedere legat de aceste controale.

"Legea actuală spune că aceste popriri pot fi instituite doar dacă inspectorul are indicii serioase că contribuabilul a început să risipească patrimoniul. Dacă nu are, tu trebuie să mergi pe buna credinţă. Am putea vorbi de o exagerare din partea anaf. Fac acest exces de zel. Sunt forţaţi să facă, ca să arate că colectează", spune Luisiana Dobrinescu, avocat.

Ce pot face cei care ajung într-o astfel de situaţie

"Te adresezi organului fiscal emitent. Poţi să depui o contestaţie la executare, în termen de 15 zile. Este necesar să colaborăm cu autorităţile, este spre binele nostru. Putem depune documente justificative putem să clarificăm situaţia, să nu ajungem să fie emisă o decizie de impunere abuzivă", spune Camelia Grădinariu, avocat specializat în drept fiscal.

ANAF a colectat, în perioada iulie-septembrie, 130 de miliarde de lei, cu 11% mai mult faţă de acelaşi interval din 2024.

