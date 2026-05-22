MApN: Nu semnăm contracte "arbitrar'. România trebuie să negocieze condiţii mai bune în programul SAFE

Ministerul Apărării Naţionale transmite că negocierile în cadrul programului SAFE pot dura mai mult pentru că ministerul vrea condiţii mai bune şi mai sigure pentru România. Procesul trebuie să respecte "strict interesele de securitate ale României" şi să ofere garanţii suficiente pentru statul român. MApN spune că prioritatea nu este respectarea unui termen "arbitrar", ci încheierea unor contracte "sustenabile, echilibrate şi avantajoase".

Ministerul Apărării Naţionale consideră că acceptarea unor condiţii contractuale insuficient protejate sau a unor soluţii tehnice care nu răspund pe deplin nevoilor operaţionale ar putea genera riscuri semnificative pe termen lung atât pentru capacitatea de apărare, cât şi pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice.

În acest context, adaugă MApN, "eventualele decalări ale calendarului de contractare trebuie privite ca rezultat al unui proces riguros de negociere şi de protejare a interesului naţional, nu ca o renunţare la obiectivele programului SAFE".

Amintim că ieri, Comisia Europeană a aprobat acordul de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE iar MApN așteaptǎ ratificarea acestui acord de cǎtre Parlament, pentru a putea încheia contractele.

Articolul continuă după reclamă

Redăm mai jos comunicatul integral

Ministerul Apărării Naționale continuă implementarea programului SAFE cu respectarea strictă a intereselor de securitate ale României. MApN reafirmă angajamentul ferm pentru utilizarea oportunităților oferite de instrumentul european SAFE și pentru accelerarea procesului de înzestrare a Armatei României, în deplină conformitate cu legislația națională și europeană.

În ultimele săptămâni, structurile responsabile din cadrul ministerului au desfășurat un dialog intens cu parteneri industriali din state membre ale Uniunii Europene, în vederea identificării celor mai bune soluții pentru satisfacerea cerințelor operaționale ale forțelor armate și pentru consolidarea industriei naționale de apărare.

Procesul de negociere a unor contracte de achiziție de mare complexitate presupune însă verificarea conformității tuturor propunerilor tehnice depuse de companii cu specificațiile tehnice pentru achiziție și armonizarea unui număr semnificativ de clauze de contractuale, inclusiv juridice și financiare. În anumite cazuri, operatori economici au exprimat rezerve privind anumite cerințe tehnice solicitate de beneficiarii militari sau privind condițiile contractuale necesare pentru protejarea intereselor statului român.

Ministerul Apărării Naționale consideră că obiectivul principal nu este semnarea unor contracte într-un termen arbitrar, ci încheierea unor contracte sustenabile, echilibrate și avantajoase pentru România. Acceptarea unor condiții contractuale insuficient protejate sau a unor soluții tehnice care nu răspund pe deplin nevoilor operaționale ar putea genera riscuri semnificative pe termen lung atât pentru capacitatea de apărare, cât și pentru utilizarea eficientă a fondurilor publice.

În acest context, eventualele decalări ale calendarului de contractare trebuie privite ca rezultat al unui proces riguros de negociere și de protejare a interesului național, nu ca o renunțare la obiectivele programului SAFE. Ministerul Apărării Naționale va continua dialogul cu partenerii industriali interesați și va utiliza toate mecanismele legale disponibile pentru a identifica soluțiile cele mai eficiente și mai avantajoase pentru România.

Responsabilitatea noastră este să livrăm capabilități militare credibile și sustenabile pentru Armata României, care îndeplinesc în totalitate cerințele tehnice necesare pentru îndeplinirea misiunilor. Un contract trebuie semnat atunci când oferă valoare, securitate și garanții adecvate pentru statul român, nu doar pentru a respecta un termen de calendar.

Ministerul va informa în mod transparent opinia publică asupra progresului programelor de înzestrare, cu respectarea limitărilor impuse de protecția informațiilor clasificate și de regulile specifice achizițiilor din domeniul apărării și securității.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰