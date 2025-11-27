Vin vești îmbucurătoare de la Ministerul de Finanțe: România va primi în continuare fonduri europene. Este pentru prima oară în acest an când Comisia Europeană face o evaluare pozitivă pentru țara noastră. Asta înseamnă că măsurile luate până acum au fost eficiente. Urmează să fie luată o decizie şi în privinţa HoReCa, mai ales că ministrul de finanţe vrea menținerea TVA de 11% pentru această industrie. În plus, coaliţia trebuie să vină cu un răspuns şi în privinţa creşterii salariului minim.

Cele mai recente date venite de la Ministerul de Finanțe arată că deficitul bugetar este în scădere. Pentru luna octombrie a acestui an avem un deficit de 5,7% din produsul intern brut (PIB), în scădere față de 6,2% din PIB cât am avut în aceeași lună a anului trecut.

Au crescut încasările

Prin toate taxele impuse de către autorității în ultima perioadă, am reușit să colectăm mai mulți bani. TVA-ul colectat în luna octombrie a ajuns la 13,6 miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din acest an. Avem un plus de 2,4 miliarde de lei față de octombrie 2024 și un plus de 1,4 miliarde de lei față de luna septembrie.

"O scădere a deficitului de la 8,4% cât prognozăm că va fi la finalul acestui an spre 6% anul viitor. Ca atare analiza pe bugetul anului 2026 e mult mai complexă. Deci ea trebuie să cuprinde absolut toate măsurile și pe venituri și pe cheltuiel. Creșterea TVA-ului la momentul respectiv a fost un rău necesar. Vom ajunge la aproape 60% datorie până la finalul anului", a declarat ministrul Finanţelor Alexandru Nazare.

Decizia privind creşterea salariului minim pe economie, în decembrie

În luna decembrie coaliția de guvernare va trebui să se întâlnească și să analizeze și să ia o decizie în ceea ce privește salariul minim pe economie. Dacă acesta va crește începând din 2026 sau va rămâne la nivelul actual.

Ministrul de Finanțe și-ar dori însă să fie păstrat nivelul actual pentru salariul minim brut pe economie la 4.050 de lei cât este în prezent, pentru că, spune el, sunt multe companii care s-au plâns de faptul că nu pot susține această creștere a salariului minim pe economie.

TVA-ul în industria HoReCA ar putea creşte

Trebuie să fie luată o decizie și în ceea ce privește TVA-ul în industria HoReCa. Dacă acesta va crește de la 11% la 21% sau nu. Ministrul de Finanțe spunea că el își dorește în continuare ca în HoReCa să fie păstrat un TVA redus de 11%.

Ministerul Finanţelor a anunţat, marţi seara, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană. Astfel, instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene.

"Este o reconfirmare a faptului că măsurile adoptate funcţionează şi produc efecte", a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Acelaşi lucru a fost confirmat şi de premierul Ilie Bolojan.

"Comisia confirmă că acţiunile noastre au fost eficiente. Procedura de Deficit Excesiv rămâne suspendată - adică România nu intră în sancţiuni. Deficitul începe să scadă şi tendinţa se menţine în următorii ani. Creşterea cheltuielilor este ţinută sub control şi rămâne aproape de plafonul recomandat. Continuăm investiţiile finanţate din fonduri europene", a arătat Bolojan.

