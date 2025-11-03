Avem diguri şi baraje împotriva inundaţiilor, dar doar pe hârtie! Un raport recent al corpului de control al Ministerului Mediului a scos la suprafaţă nereguli grave, unele chiar şi cu tentă penală, în interiorul Apelor Române. Instituţia a pierdut peste 350 milioane de euro pentru lucrări împotriva inundaţiilor, deoarece proiectele nu au fost duse la bun sfârşit. În schimb, sporurile pentru proiecte europene au fost încasate. Din 400 de km de diguri, nu s-a făcut nici măcar un kilometru. Între timp, autorităţile locale din zonele inundabile se roagă să nu vină iar apa.

A trecut mai bine de un an de la inundaţiile din judeţul Galaţi. S-a vorbit de atunci despre construcţia de diguri, baraje, amenajări pentru acumulare. Dar nu s-a făcut nimic. Totul a rămas pe hârtie, iar dosarele în sertare.

"Nu a fost făcut nici măcar un singur kilometru de dig. În afară de Apa Oradea, [...] restul administraţiilor bazinale, toate care au accesat fondurile le-au şi pierdut" a declarat minisitrul Mediului Diana Buzoianu.

După şedinţe şi planuri, locuitorii au rămas doar cu speranţa că apele nu vor năvăli din nou

Articolul continuă după reclamă

În teren, situaţia este tragicomică. S-au făcut şedinţe, s-au făcut planuri, vizite de lucru. Şi atât. Primarii se roagă acum ca apa să nu lovească din nou în aceleaşi locuri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Am avut nişte reprezentanţi de la Comisia Europeană. Am fost în toate zonele, pe teren, [...] de unde a venit apa. Suntem la stadiul de discuţii" a explicat primarul din Pechea, Mihai Măncilă.

Lucrările nu s-au făcut, însă sporurile au fost încasate

Câţiva kilometri la nord de Pechea, se află comuna Suhurlui. Este prima în care a năvălit apa în 2024. Acolo există un dig şi un baraj început în perioada comunismului. Ar trebui doar lucrat la ele acum.

"Promisiuni de la Apele Române, au făcut un studiu de fezabilitate între timp. [...] Dar, sunt sceptic. Cum am zis, Veni Vidi Vici. [...] Sute de milioane le-au pierdut" a spus primarul din Suhurlui, Gigi Ţuţu.

Un astfel de baraj, imens în dimensiuni, ar fi colacul de salvare al multora.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Proiecte au fost făcute, dar incorect, incomplet sau tărăgănate până când s-au pierdut finanţările de la UE. Culmea este că toți cei de la Apele Române care au lucrare la aceste proiecte nerealizate au încasat sporuri mari, în fiecare lună.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰