Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește una dintre cele mai ample campanii de emitere a deciziilor de impunere din ultimii ani. Aceasta vizează persoanele fizice care nu și-au declarat toate veniturile obținute în perioada 2021-2024. Măsura are la bază date primite prin schimbul automat de informații dintre administrațiile fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene și urmărește creșterea gradului de conformare fiscală.

Diaspora, în atenţia ANAF. Sute de mii de decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate din 2021-2024 - arhivă

Conform informațiilor publicate de Profit.ro, procesul de emitere a deciziilor de impunere va fi desfășurat etapizat, începând cu veniturile aferente anului 2021 și continuând ulterior pentru anii 2022, 2023 și 2024. Campania ar urma să se deruleze până la sfârșitul lunii octombrie și ar putea genera un număr foarte mare de decizii de impunere, posibil de ordinul sutelor de mii.

Autoritățile fiscale beneficiază în prezent de un volum semnificativ mai mare de informații decât în trecut, ca urmare a extinderii schimbului automat de date între statele Uniunii Europene și a procesului de digitalizare a administrațiilor fiscale. Aceste informații permit identificarea unor venituri care nu au fost declarate în România, deși legislația fiscală impunea raportarea lor prin Declarația Unică.

Ce venituri sunt vizate

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Printre veniturile care intră în atenția Fiscului se numără cele obținute în afara României, inclusiv din activități desfășurate prin platforme digitale, investiții, închirieri de locuințe prin servicii precum Airbnb sau Booking, precum și alte categorii de venituri pentru care ANAF a primit informații din partea autorităților fiscale partenere.

Potrivit Profit.ro, datele transmise către ANAF sunt rezultatul mecanismelor europene de schimb automat de informații și includ elemente de identificare ale contribuabilului, anul în care au fost realizate veniturile și, în anumite situații, natura acestora. Pe baza acestor informații, instituția este obligată să inițieze procedurile prevăzute de legislația fiscală.

Românii din diaspora, printre cei care pot primi notificări

Campania poate afecta și numeroși români care au locuit și au muncit în alte state membre ale Uniunii Europene. În multe situații, aceștia și-au achitat obligațiile fiscale în statul în care au realizat veniturile, însă nu au notificat autoritățile române cu privire la schimbarea rezidenței fiscale.

În astfel de cazuri, informațiile primite din străinătate pot determina emiterea unei notificări sau chiar a unei decizii de impunere, până la clarificarea situației fiscale. Specialiștii recomandă contribuabililor aflați într-o astfel de situație să prezinte documentele care dovedesc rezidența fiscală și plata taxelor în statul în care au obținut veniturile.

ANAF a început deja emiterea deciziilor pentru anul 2021

Separat de informațiile prezentate de Profit.ro, ANAF a anunțat oficial că, începând cu 27 iulie 2026, a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele care nu au depus Declarația Unică aferentă anului 2021 sau pentru care au fost identificate venituri nedeclarate ori erori în declarațiile depuse.

Instituția le recomandă contribuabililor care consideră că există neconcordanțe între situația lor fiscală și informațiile care au stat la baza deciziei să se prezinte la administrația fiscală competentă pentru clarificarea cazului.

Ce prevede legislația

Codul de procedură fiscală permite ANAF să stabilească din oficiu obligațiile fiscale atunci când contribuabilul nu depune declarația de impunere în termenul prevăzut de lege. Procedura este precedată de notificarea contribuabilului, iar acesta are posibilitatea să depună declarația fiscală și documentele justificative.

În situațiile prevăzute de lege, depunerea declarației poate conduce la anularea deciziei de impunere emise din oficiu, după verificarea informațiilor de către organul fiscal.

Digitalizarea schimbă modul în care sunt făcute verificările

Schimbul automat de informații fiscale între statele membre ale Uniunii Europene a devenit unul dintre cele mai importante instrumente folosite pentru combaterea evaziunii și creșterea conformării fiscale. Datele primite periodic permit autorităților să compare informațiile existente în bazele proprii cu cele comunicate de administrațiile fiscale partenere și să identifice eventualele diferențe.

În contextul accelerării digitalizării ANAF și al extinderii cooperării internaționale în domeniul fiscal, astfel de campanii sunt așteptate să devină o practică anuală, iar verificările privind veniturile obținute în străinătate vor fi tot mai frecvente.

Contribuabilii care au realizat venituri în afara României și au nelămuriri privind obligațiile declarative sau rezidența fiscală sunt sfătuiți să își verifice situația și, dacă este necesar, să solicite sprijinul unui consultant fiscal sau să contacteze administrația fiscală înainte ca eventualele neconcordanțe să conducă la emiterea unor decizii de impunere.