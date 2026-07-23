ANAF vinde cu 115.000 de lei o garsonieră de 12,7 metri pătraţi în Bucureşti

ANAF scoate la licitație o garsonieră situată pe strada Mihai Eminescu din Sectorul 1 al Capitalei. Locuința are o suprafață utilă de 12,7 metri pătrați, necesită renovare, iar prețul de pornire este de 115.600 de lei, cu 15% mai mic decât valoarea de evaluare.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a publicat anunțul pentru vânzarea unei garsoniere aflate la mansarda unui imobil de pe strada Mihai Eminescu, numărul 17, în Sectorul 1.

Este vorba despre cea de-a treia licitație organizată pentru această proprietate. Prețul de pornire a fost stabilit la 115.600 de lei, după aplicarea unei reduceri de 15% față de valoarea de evaluare, de 136.000 de lei.

Taxa de participare la licitație este de 11.560 de lei, iar tranzacția este scutită de TVA. Anunțul este publicat în perioada 1–31 iulie 2026.

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Garsoniera are o suprafață utilă de 12,7 metri pătrați

Locuința este formată dintr-o cameră amplasată la mansardă, bucătărie, grup sanitar și duș. Suprafața utilă este de 12,7 metri pătrați, iar suprafața totală ajunge la 20,16 metri pătrați.

Proprietatea este semidecomandată, încadrată la confort 3 și se află la etajul 8 al unui imobil construit în anul 1937.

Accesul se face cu liftul până la etajul 7, iar ultimul nivel trebuie parcurs pe scări.

Camera, bucătăria, toaleta și dușul sunt folosite exclusiv de proprietar. Garsonierei îi revin și cote-părți comune din culoare, spălătorie, boxă-debara și balcon.

Locuința necesită renovare

Potrivit anunțului, proprietatea necesită renovare. Încălzirea este asigurată de centrala termică a blocului.

Imobilul are structură din beton armat și a fost consolidat, conform unui proces-verbal întocmit în noiembrie 2006.