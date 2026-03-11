Un hacker străin a compromis informaţii referitoare la ancheta FBI asupra infractorului Jeffrey Epstein în timpul unui atac cibernetic la biroul local din New York al FBI, în urmă cu trei ani, potrivit unei surse familiarizate cu situația și documentelor publicate recent de Departamentul de Justiție.

Un hacker străin a compromis informaţiile deţinute de FBI referitoare la Jeffrey Epstein - Profimedia

Detaliile despre cine a accesat un server de la biroul local din New York al FBI, inclusiv acuzația că ar fi fost implicat un hacker străin, sunt raportate pentru prima dată de Reuters.

Într-un comunicat, FBI a declarat că ceea ce a descris ca un "incident cibernetic" a fost "unul izolat".

"FBI a restricționat accesul autorului și a rectificat rețeaua. Ancheta este în curs de desfășurare, așa că nu avem alte comentarii de oferit în acest moment."

Deși sursa a spus că intruziunea pare să fi fost efectuată de un infractor cibernetic și nu de un guvern străin, incidentul subliniază valoarea potențială de informații a fișierelor. Publicarea obligatorie din punct de vedere legal a documentelor Departamentului de Justiție al SUA a expus legăturile finanțatorului decedat cu persoane proeminente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri, declanșând anchete în numeroase țări din întreaga lume.

"Cine nu ar urmări dosarele Epstein, dacă ești Rusia sau cineva interesat de kompromat?", a spus Jon Lindsay, care cercetează rolul tehnologiilor emergente în securitatea globală la Institutul de Tehnologie din Georgia. "Dacă serviciile de informații străine nu se gândesc serios la dosarele Epstein ca țintă, atunci aș fi șocat."

Încălcarea a fost raportată simultan de CNN și Reuters pe 17 februarie; legătura cu materialele Epstein a fost făcută de revista franceză Marianne.

Epstein, un asociat de lungă durată al președintelui Donald Trump, a fost găsit spânzurat în celula sa în 2019, în ceea ce a fost considerat o sinucidere, după ce a fost arestat sub acuzațiile federale de trafic sexual de minori.

