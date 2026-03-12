Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 12 martie 2026.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 12 martie 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 70.157 dolari sau 60.623 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 71.271 dolari sau 61.585 euro.

Nivelul atins la momentul actual este uşor sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 70.914 dolari sau 61.291 euro.

