Volodimir Zelenski s-a întors astăzi la Bucureşti după doi ani şi jumătate şi a semnat un parteneriat strategic cu Nicuşor Dan. România şi Ucraina vor produce împreună drone militare, vor colabora economic şi pentru securitatea ambelor părţi. În plus, am obţinut asigurări că nu va fi eliminat învăţământul în limba română peste graniţă.

Volodimir Zelenski a fost primit cu garda de onoare la Palatul Cotroceni. A ascultat imnul Ucrainei cu mâna la inimă şi a respectat protocolul oficial. Cei doi şefi de stat au discutat aproape o oră, iar la final au semnat parteneriatul strategic dintre România şi Ucraina, care prevede cooperarea în industria de aparare şi producţia comună de drone. Ucrainenii ne vor oferi tehnologie şi informaţii despre aparatele de zbor fără pilot folosite de ei în războiul cu Rusia. Documentul vorbeşte şi despre interconectarea în domeniul energetic, prin linii de înaltă tensiune între Suceava şi Cernăuţi.

Ce a oferit România Ucrainei

"Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că, istoric, a existat neîncredere între ţările noastre. Această neîncredere s-a evaporat. Momentul de azi este un moment în care cele două ţări îşi asumă încrederea reciprocă", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. "România, împreună cu alte state ne-a ajutat să ne apărăm cetăţenii. Vrem extinderea colaborării noastre pentru a ne apăra de toate pericolele care pot apărea din partea Rusiei", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele României.

În 4 ani de război, România a ajutat Ucraina cu un sistem de rachete Patriot şi cel puţin 23 de pachete de ajutor militar. Informaţie care a fost dezvăluită anul trecut de Ministerul Apărării din Ucraina. În plus, România continuă instruirea piloţilor ucraineni pe avioanele de luptă F-16, primite de la aliaţii din NATO. Un raport al Consiliului Fiscal arată că, de la începutul războiului, România a oferit Ucrainei un ajutor în valoare de peste 1,5 miliarde de euro. Discuţiile dintre cei doi şefi de stat au vizat şi minoritatea română din Ucraina. Zelenski a promis că nu se va atinge de învăţământul în limba română.

"Ucraina are o reformă a educaţiei în care, în linii mari, comasează şcoli şi din perspectiva acestui document face o excepţie pentru minorităţi, astfel încât ei, bineînţeles, fiind mai puţini, să poată să îşi desfăşoare în localitatea lor educaţia în limba maternă", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. După discuţiile care s-au prelungit, Nicuşor Dan l-a invitat la prânz pe Zelenski, apoi preşedintele Ucrainei a mers la guvern, unde îl aştepta premierul Ilie Bolojan. Armata a luat măsuri speciale de securitate în timpul vizitei lui Zelenski: a activat sistemele antiaeriene Patriot odată cu aterizarea la Otopeni a preşedintelui ucrainean pentru a preveni orice atac cu rachetă.

