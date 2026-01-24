Video Hacker român, condamnat în Franţa la 4 ani de închisoare după ce a şantajat zeci de companii
Un hacker român a fost condamnat la patru ani de închisoare de un tribunal din Paris pentru atacuri informatice.
Între 2020 şi 2024, bărbatul a blocat datele electronice a peste 70 de companii din Franţa, Germania, Spania sau Italia după ce le-a infectat serverele cu un virus.
Potrivit procurorilor, atacurile au fost efectuate cu ajutorul unor programe de tip ransomware denumite “UMBRELLA”, “DISKSTATION” sau “QUICK”, care blocau accesul victimelor la propriile date și servere, iar apoi victimele erau șantajate pentru a primi o răscumpărare. În urma şantajului, a obţinut 300 de mii de euro.
Bărbatul fusese arestat în România în iunie 2024 și extrădat în Franța, unde a fost judecat. Instanţa a menţinut în detenţie condamnarea și i-a impus, pe lângă închisoare, și interdicţia de a purta și deține arme pentru o perioadă de trei ani, precum și confiscarea bunurilor și sumelor de bani obținute prin infracțiuni.
Un al doilea inculpat din același dosar, Toma D., a fost achitat.
