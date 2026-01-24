Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Hacker român, condamnat în Franţa la 4 ani de închisoare după ce a şantajat zeci de companii

Un hacker român a fost condamnat la patru ani de închisoare de un tribunal din Paris pentru atacuri informatice.

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 21:22
Hacker român, condamnat în Franţa la 4 ani de închisoare după ce a şantajat zeci de companii Hacker român, condamnat în Franţa la 4 ani de închisoare după ce a şantajat zeci de companii - arhivă

Între 2020 şi 2024, bărbatul a blocat datele electronice a peste 70 de companii din Franţa, Germania, Spania sau Italia după ce le-a infectat serverele cu un virus.

Potrivit procurorilor, atacurile au fost efectuate cu ajutorul unor programe de tip ransomware denumite “UMB­RELLA”, “DISKSTATION” sau “QUICK”, care blocau accesul victimelor la propriile date și servere, iar apoi victimele erau șantajate pentru a primi o răscumpărare. În urma şantajului, a obţinut 300 de mii de euro.

Bărbatul fusese arestat în România în iunie 2024 și extrădat în Franța, unde a fost judecat. Instanţa a menţinut în detenţie condamnarea și i-a impus, pe lângă închisoare, și interdicţia de a purta și deține arme pentru o perioadă de trei ani, precum și confiscarea bunurilor și sumelor de bani obținute prin infracțiuni.

Articolul continuă după reclamă

Un al doilea inculpat din același dosar, Toma D., a fost achitat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hacker franta condamnat
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine”
Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB?
Observator » Ştiri externe » Hacker român, condamnat în Franţa la 4 ani de închisoare după ce a şantajat zeci de companii