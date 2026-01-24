Un hacker român a fost condamnat la patru ani de închisoare de un tribunal din Paris pentru atacuri informatice.

Hacker român, condamnat în Franţa la 4 ani de închisoare după ce a şantajat zeci de companii - arhivă

Între 2020 şi 2024, bărbatul a blocat datele electronice a peste 70 de companii din Franţa, Germania, Spania sau Italia după ce le-a infectat serverele cu un virus.

Potrivit procurorilor, atacurile au fost efectuate cu ajutorul unor programe de tip ransomware denumite “UMB­RELLA”, “DISKSTATION” sau “QUICK”, care blocau accesul victimelor la propriile date și servere, iar apoi victimele erau șantajate pentru a primi o răscumpărare. În urma şantajului, a obţinut 300 de mii de euro.

Bărbatul fusese arestat în România în iunie 2024 și extrădat în Franța, unde a fost judecat. Instanţa a menţinut în detenţie condamnarea și i-a impus, pe lângă închisoare, și interdicţia de a purta și deține arme pentru o perioadă de trei ani, precum și confiscarea bunurilor și sumelor de bani obținute prin infracțiuni.

Articolul continuă după reclamă

Un al doilea inculpat din același dosar, Toma D., a fost achitat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰