Preţul aurului, 20 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,71 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 19 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Pretul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 651,1807 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 29 aprilie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5179 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0467 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2358 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7150 lei româneşti.

