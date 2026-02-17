Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Documentul găsit în interiorul statuii lui Ştefan cel Mare din Iaşi. Mister lămurit după 140 de ani

O controversă legată de statuia lui Ştefan cel Mare din Iaşi a fost lămurită după aproape un secol şi jumătate. Încă de la inaugurare, oamenii au observat că statuia nu semăna deloc cu domnitorul Moldovei. Şi au speculat că sculptorul francez care a făcut-o a trimis din greşeală, la Iaşi, statuia unui cneaz polonez. Un document ascuns în interiorul monumentului şi descoperit acum de restauratori spune însă negru pe alb: este Ştefan cel Mare. 

de Clara Mihociu

la 17.02.2026 , 20:38

"În memoria celui mai glorios domn al Moldovei, Ştefan cel Mare". Fragmentul apare într-un document găsit de restauratori în interiorul statuii din Iaşi a domnitorului. Şi pune capăt zvonurilor vechi de aproape un secol şi jumătate.

Dilema a apărut încă de la inaugurare. Asta pentru că marea majoritate a picturilor şi sculpturilor îl înfăţişează pe Ştefan cel Mare fără barbă. În timp ce bărbatul de pe statuia din faţa Palatului are barbă. Chiar atunci, inclusiv Mihai Eminescu şi Nicolae Iorga au afirmat faptul că Ştefan cel Mare nu prea seamănă cu Ştefan cel Mare. Şi s-a pus problema că totul ar fi fost o confuzie între statui.

"Una dintre legende, aceasta ar fi fost, că statuia, de fapt, nu ar fi Ştefan cel Mare, că ar fi un cneaz polon şi s-au inversat comenzile.", spune Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii Iași

Articolul continuă după reclamă

Documentul a fost găsit când statuia a fost desfăcută pentru curăţarea ruginii. Răvaşul era pus într-o sticlă de vin, ascunsă în nisipul care umplea unul dintre picioarele calului pe care este aşezat domnitorul.

"Enumeră persoanele implicate în conducerea lucrărilor şi face referire la un al doilea document, îngropat la aproximativ 50 de centimetri sub baza piedestalului de marmură.", adaugă Kolozsi Ericrestaurator

Răvaşul, uşor afectat de mucegai şi umiditate, va fi restaurat şi expus la Palatul Culturii din Iaşi.

"Este scris negru pe alb, chiar negru pe alb, faptul că a fost ridicat monumentul în memoria domnitorului Ştafan cel Mare. Cu această ocazie s-au eliminat toate dubiile.", precizează Oana Mihaela Căpăţână, restaurator

Statuia lui Ştefan cel Mare, inaugurată în 1883, a fost realizată de francezul Emmanuel Fremiet. Sculptorul nu ştia cum arată domnitorul, aşa că şi-a folosit imaginaţia.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

stefan cel mare statuie iasi
Înapoi la Homepage
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă
Andrei Caramitru: „Suntem la începutul unei crize similare cu criza din Grecia”
Andrei Caramitru: „Suntem la începutul unei crize similare cu criza din Grecia”
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală?
Observator » Ştiri economice » Documentul găsit în interiorul statuii lui Ştefan cel Mare din Iaşi. Mister lămurit după 140 de ani