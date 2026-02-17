O controversă legată de statuia lui Ştefan cel Mare din Iaşi a fost lămurită după aproape un secol şi jumătate. Încă de la inaugurare, oamenii au observat că statuia nu semăna deloc cu domnitorul Moldovei. Şi au speculat că sculptorul francez care a făcut-o a trimis din greşeală, la Iaşi, statuia unui cneaz polonez. Un document ascuns în interiorul monumentului şi descoperit acum de restauratori spune însă negru pe alb: este Ştefan cel Mare.

"În memoria celui mai glorios domn al Moldovei, Ştefan cel Mare". Fragmentul apare într-un document găsit de restauratori în interiorul statuii din Iaşi a domnitorului. Şi pune capăt zvonurilor vechi de aproape un secol şi jumătate.

Dilema a apărut încă de la inaugurare. Asta pentru că marea majoritate a picturilor şi sculpturilor îl înfăţişează pe Ştefan cel Mare fără barbă. În timp ce bărbatul de pe statuia din faţa Palatului are barbă. Chiar atunci, inclusiv Mihai Eminescu şi Nicolae Iorga au afirmat faptul că Ştefan cel Mare nu prea seamănă cu Ştefan cel Mare. Şi s-a pus problema că totul ar fi fost o confuzie între statui.

"Una dintre legende, aceasta ar fi fost, că statuia, de fapt, nu ar fi Ştefan cel Mare, că ar fi un cneaz polon şi s-au inversat comenzile.", spune Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii Iași.

Documentul a fost găsit când statuia a fost desfăcută pentru curăţarea ruginii. Răvaşul era pus într-o sticlă de vin, ascunsă în nisipul care umplea unul dintre picioarele calului pe care este aşezat domnitorul.

"Enumeră persoanele implicate în conducerea lucrărilor şi face referire la un al doilea document, îngropat la aproximativ 50 de centimetri sub baza piedestalului de marmură.", adaugă Kolozsi Eric, restaurator.

Răvaşul, uşor afectat de mucegai şi umiditate, va fi restaurat şi expus la Palatul Culturii din Iaşi.

"Este scris negru pe alb, chiar negru pe alb, faptul că a fost ridicat monumentul în memoria domnitorului Ştafan cel Mare. Cu această ocazie s-au eliminat toate dubiile.", precizează Oana Mihaela Căpăţână, restaurator.

Statuia lui Ştefan cel Mare, inaugurată în 1883, a fost realizată de francezul Emmanuel Fremiet. Sculptorul nu ştia cum arată domnitorul, aşa că şi-a folosit imaginaţia.

